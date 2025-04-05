Какое самое дорогое животное можно купить в Украине: оно является символом целого континента (фото, видео)

У валлаби чрезвычайно сильны задние лапы – настолько, что некоторые виды могут прыгнуть на расстояние до 5 метров.

Кенгуру – одно из самых известных животных планеты и, без сомнения, самый узнаваемый символ Австралии. Но этим знакомым образом — уникальная эволюция, анатомия и способность приспосабливаться к экстремальным условиям. И все это — в животном, которое физически не может двигаться назад. Кенгуру в Австралии иногда являются домашними питомцами, которые могут быть опасными.

В Украине символ Австралии можно приобрести за 642 тысяч гривен. Речь идет о подвиде кенгуру валлаби. Валлаби – это младшие, компактные родственники кенгуру. Оба принадлежат к семье кенгуровых. Однако это точно не домашнее животное. Валлаби живут в лесах, горах и даже среди скал, легко прыгают на несколько метров вперед и могут разгоняться до 48 км/ч. Их рост – от 45 до 105 см, вес – до 24 кг.

Объявление о продаже кенгуру

Минимальные условия для животного описаны в объявлении. Нужен вольер пять на пять метров и утепленный домик на нем. Отметим, что валлаби – не один вид, а целая группа.

Некоторые из них – ночные, другие выходят на поиски еды на рассвете. Но все равно тихие, подвижные и почти незаметные среди кустов. Какой подвид предлагают не уточнен.

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