Еще большее безумие ожидается, когда россиянин побьет "вечный рекорд"

В ночь на субботу, 5 апреля, российский хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в матче в ворота "Чикаго" (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Накануне легенда НХЛ Доминик Гашек призвал американцев не радоваться рекорду Овечкина, ведь россиянин является основателем движения Putin Team и поддерживает главу Кремля Владимира Путина.

Однако на хоккейной арене "Кэпитал Уан Арена" в столице США второй гол Овечкина вызвал настоящее безумие. Об этом сообщает "Телеграф".

Фанаты стоя аплодировали Александру, его поздравили соперники и даже Гретцки, у которого есть украинские корни.

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки:

Соперники поздравили Овечкина

Гретцки поздравил Овечкина

Отметим, 39-летний Овечкин забросил 894-ю шайбу в регулярном сезоне НХЛ и повторил рекорд Гретцки, разделив с ним звание лучшего снайпера в истории сильнейшей хоккейной лиги. Ожидается, что россиянин побьет достижение канадца в этом сезоне.

Александр Овечкин и Владимир Путин/Фото: Getty Images

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лига продолжает делать рекламу РФ. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в России.