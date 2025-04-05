"Женщины должны быть в окопах": украинский спортсмен угодил в скандал

Спортсмен удалил свои сообщения, но Интернет помнит все

Украинский легкоатлет Вадим Кравчук, специализирующийся на прыжках в высоту, угодил в перепалку в сети на тему скандальных слов президента "Ингульца" Александра Поворознюка о женщинах в футболе. Накануне функционер заявил, что не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое".

Кравчук начал спорить о гендерном равенстве с пользователями сети. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Легкоатлет поддержал Поворознюка, отметив, что женщины не могут быть равными мужчинам в футболе. При этом, говоря о равенстве, спортсмен написал, что женщины должны быть в окопах.

Разумеется такие слова не остались незамеченными. Украинский комментатор Виталий Волочай раскритиковал легкоатлета.

Виталий Волочай

"Знакомьтесь с членом сборной Украины по легкой атлетике. Вадим героически дважды в карьере попал на Чемпионат Европы в помещении. Оба раза финишировал с невероятным результатом, о котором ни вы, ни я не слышали.

Но Вадим в сборной, получает стипендию государственную, большую часть времени проживает и тренируется в Португалии и имеет очень много свободного времени, чтобы написать в интернете, что женщины должны быть в окопах, и вообще не ровня мужчинам", — написал Волочай.

Справка: Вадим Кравчук — участник Евро-2025 по легкой атлетике в помещении. На соревнованиях в Апелдорне 28-летний прыгун в высоту не преодолел квалификацию, завершив выступления на планке 2.18 м.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поворознюк угодил в скандал. Бывший игрок "Ингульца" Александр Козак рассказал, что владелец клуба пригрозил одному из футболистов команды Михаилу Шершню проблемами с ТЦК. Вскоре за игроком пришли двое неизвестных в военной форме, после чего Шершень сбежал на авто. Сам Поворознюк заявил, что просто хотел помочь Михаилу с "бронированием".