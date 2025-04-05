Огненные смерчи, горящие села и сорванные крыши. На РФ обрушился сильнейший ураган (фото и видео)

По данным синоптиков, непогода будет бушевать как минимум до воскресенья, 6 апреля

На Красноярский край (субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе) обрушился ураганный ветер и пылевая буря. Непогода вызвала огненные смерчи в окрестностях Красноярска и многочисленные пожары.

Как сообщают росСМИ, сильный ветер разносит искры и горящую траву, поджигая леса. Местами огонь перебрасывается на села — горит село Каптырево в Шушенском районе, огонь стремительно "пожирает" дома. Горят и другие населенные пункты.

Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров. Не работают светофоры, с крыш срывает шифер, некоторые слетают и падают на людей и автомобили. По данным МЧС РФ, всего в регионе ликвидируют более 20 пожаров.

В сети появились фото и видео последствий погодного апокалипсиса, охватившего Сибирь. В Красноярске из-за ураганного ветра мужчину завалило обломками рухнувшего павильона.

Огонь подступил к трассе на аэропорт Красноярска. Водители разворачивают машины и едут назад по встречной полосе.

Непогода бушует и в Хакасии, Кузбассе и на Алтае. В Хакасии ветер на дороге сдувает контейнеры с грузовиков.

Как рассказывал "Телеграф", прошлым летом разрушительный ураган обрушился на столицу РФ — Москву. Он вырывал деревья, сносил людей и гнул рекламные щиты.