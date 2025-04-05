Сумма долга не важна: кому до конца войны не отключат свет

Отключить свет, газ или прекратить предоставлять другие коммунальные услуги могут за долги

Поставщики электроэнергии еще в прошлом году получили зеленый свет на начисление пени и отключение должников. Пеня составляет не более 0,01% от суммы долга, но начисляется за каждый день задержки. Единственное условие — не может быть больше долга.

На этом фоне могут прекратить электроснабжение. Однако есть и исключение — территории, где ведутся боевые действия, временно оккупированные населенные пункты, а также разрушенные войной дома. Если человек там не живет и имеет подтверждающие документы — его долг за свет после 24 февраля 2022 года списывают.

Кому не могут отключить свет

Важно понимать, что мораторий на исключение электроснабжения не вечен. В документе указано, что он продолжается до прекращения или отмены военного положения. После этого долги придется погасить. Однако они могут быть меньше долгов тех, кто в перечень исключения не входит. Для этих категорий запрещено начислять пеню, штрафы, начисления за задолженность и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал об оплате услуг газоснабжения и особенностях долгов по ним. Газ также могут "отрезать".