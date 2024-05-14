Без поездок в офис и с зарплатой от 20 000 гривен: 5 лучших удаленных вакансий для киевлян

Найти работу может каждый, главное — это желание

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. При этом необязательно работать в офисе, есть множество предложений работы на дому – дистанционно.

Работодатели приглашают к себе в команду людей различного возраста даже без опыта работы — всему обещают научить в процессе. Все что вам нужно это иметь ноутбук или компьютер и стабильный интернет.

"Телеграф" подобрал удаленные вакансии, которые предлагают всем заинтересованным в Киеве неплохую зарплату, бонусы и гибкий график.

Менеджер по продажам

Соискателю будет необходимо заниматься продажей/продвижением различных товаров и услуг. Основные обязанности — это поиск новых партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы, оформление отчетности и так далее.

Такому специалисту нужно хорошо разбираться в том, что он предлагает клиентам. Как правило, менеджерам по продажам проводят какой-то минимальный инструктаж или даже полноценные вступительные курсы с экзаменом перед тем, как они приступают к своим обязанностям.

Требования к кандидатам:

ответственность и пунктуальность

умение налаживать контакт с людьми

желание учиться и развиваться

Зарплата: около 30 000 гривен.

Оператор call-центра

На подобные вакансии охотно берут студентов без опыта работы и всему обещают научить на месте всего за пару недель. Как правило, операторы call-центра принимают входящие звонки, предоставляют информацию по продуктам и услугам компании, оформляют заявки/заказы, обрабатывают запросы клиентов с сайта.

Операторы колл-центров также могут совершать и исходящие звонки, чтобы привлекать потенциальных клиентов, информировать клиентов о новых услугах или акциях, проводить анкетирования или опросы.

Требования к кандидатам:

способность к обучению и желание развиваться;

сообразительность и организованность;

активная жизненная позиция;

нацеленность на результат;

позитив в общении с клиентами.

Зарплата: около 25 000 гривен.

Автор студенческих работ

На жизнь можно заработать написанием студенческих работ. Зарплата зависит от объёма работы. Большинство компаний уверяют, что заработок составляет 15-25 тысяч.

Соискателям предлагают гибкий график работы, конкурентную заработную плату, возможность карьерного роста и профессионального развития, а также интересные проекты и сотрудничество с высококвалифицированными специалистами.

Требования к кандидатам:

высшее образование (желательно техническая специализация)

отличное владение украинским языком

знание английского языка на уровне Intermediate или выше (желательно)

умение работать с большим объемом информации и выполнять задачи в оговоренный срок.

Зарплата: около 25 000 гривен.

Чат-специалист

Главная задача этой должности — оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию. Соискателю предлагают гибкий график работы, удаленную работу с возможностью работать из любой точки мира, возможность карьерного роста и профессионального развития в компании. Также кандидату будут выплачивать авансы еженедельно

Требования к кандидатам:

тветственность и внимательность к деталям

грамотное письмо и высокая скорость набора текста

умение работать в режиме онлайн

желание учиться и развиваться в сфере онлайн-коммуникаций

Зарплата: около 40 000 гривен.

SMM-менеджер

SMM-специалист исследует целевую аудиторию и разрабатывает контентную стратегию на основе потребностей и интересов пользователей. Размещает посты в соцсетях от имени бренда и общается с аудиторией, отвечая на комментарии и отзывы.

Соискателям предлагают гибкий график, систему бонусов, менторство и возможности для профессионального роста, а также работу в окружении творческой и креативной команде единомышленников.

Требования к кандидатам:

опыт работы в SMM от 1-го года

понимать функционал и особенности работы популярных соц. сетей

иметь навыки эффективного взаимодействия с инфлюенсерами и партнерам

умение проводить комплексный анализ конкурентной среды.

Зарплата: от 20 000 гривен.

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