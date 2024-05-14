Без поездок в офис и с зарплатой от 20 000 гривен: 5 лучших удаленных вакансий для киевлян
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Найти работу может каждый, главное — это желание
Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. При этом необязательно работать в офисе, есть множество предложений работы на дому – дистанционно.
Работодатели приглашают к себе в команду людей различного возраста даже без опыта работы — всему обещают научить в процессе. Все что вам нужно это иметь ноутбук или компьютер и стабильный интернет.
"Телеграф" подобрал удаленные вакансии, которые предлагают всем заинтересованным в Киеве неплохую зарплату, бонусы и гибкий график.
Менеджер по продажам
Соискателю будет необходимо заниматься продажей/продвижением различных товаров и услуг. Основные обязанности — это поиск новых партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы, оформление отчетности и так далее.
Такому специалисту нужно хорошо разбираться в том, что он предлагает клиентам. Как правило, менеджерам по продажам проводят какой-то минимальный инструктаж или даже полноценные вступительные курсы с экзаменом перед тем, как они приступают к своим обязанностям.
Требования к кандидатам:
- ответственность и пунктуальность
- умение налаживать контакт с людьми
- желание учиться и развиваться
Зарплата: около 30 000 гривен.
Оператор call-центра
На подобные вакансии охотно берут студентов без опыта работы и всему обещают научить на месте всего за пару недель. Как правило, операторы call-центра принимают входящие звонки, предоставляют информацию по продуктам и услугам компании, оформляют заявки/заказы, обрабатывают запросы клиентов с сайта.
Операторы колл-центров также могут совершать и исходящие звонки, чтобы привлекать потенциальных клиентов, информировать клиентов о новых услугах или акциях, проводить анкетирования или опросы.
Требования к кандидатам:
- способность к обучению и желание развиваться;
- сообразительность и организованность;
- активная жизненная позиция;
- нацеленность на результат;
- позитив в общении с клиентами.
Зарплата: около 25 000 гривен.
Автор студенческих работ
На жизнь можно заработать написанием студенческих работ. Зарплата зависит от объёма работы. Большинство компаний уверяют, что заработок составляет 15-25 тысяч.
Соискателям предлагают гибкий график работы, конкурентную заработную плату, возможность карьерного роста и профессионального развития, а также интересные проекты и сотрудничество с высококвалифицированными специалистами.
Требования к кандидатам:
- высшее образование (желательно техническая специализация)
- отличное владение украинским языком
- знание английского языка на уровне Intermediate или выше (желательно)
- умение работать с большим объемом информации и выполнять задачи в оговоренный срок.
Зарплата: около 25 000 гривен.
Чат-специалист
Главная задача этой должности — оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию. Соискателю предлагают гибкий график работы, удаленную работу с возможностью работать из любой точки мира, возможность карьерного роста и профессионального развития в компании. Также кандидату будут выплачивать авансы еженедельно
Требования к кандидатам:
- тветственность и внимательность к деталям
- грамотное письмо и высокая скорость набора текста
- умение работать в режиме онлайн
- желание учиться и развиваться в сфере онлайн-коммуникаций
Зарплата: около 40 000 гривен.
SMM-менеджер
SMM-специалист исследует целевую аудиторию и разрабатывает контентную стратегию на основе потребностей и интересов пользователей. Размещает посты в соцсетях от имени бренда и общается с аудиторией, отвечая на комментарии и отзывы.
Соискателям предлагают гибкий график, систему бонусов, менторство и возможности для профессионального роста, а также работу в окружении творческой и креативной команде единомышленников.
Требования к кандидатам:
- опыт работы в SMM от 1-го года
- понимать функционал и особенности работы популярных соц. сетей
- иметь навыки эффективного взаимодействия с инфлюенсерами и партнерам
- умение проводить комплексный анализ конкурентной среды.
Зарплата: от 20 000 гривен.
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