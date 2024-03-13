Скандал на кладбище в Киеве: уборка обошлась в 1,5 миллиона гривен

Нанесли имущественный ущерб столичному бюджету

На кладбище в Пуще-Водице "мертвым душам" за уборку заплатили более 1,5 млн грн. Исполняющему обязанности смотрителя сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Расследование установило, что в течение 2020-2023 годов и.о. смотрителя кладбища не контролировал работу уборщиков, из-за чего они не выполняли своих обязанностей.

"Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении исполняющему обязанности смотрителя Пуща-Водицкого кладбища Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания. Его подозревают в служебной халатности, т.е. (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Сотрудники кладбища, которые не выполняли должностные обязанности, "из городского бюджета безосновательно начисляли заработную плату". Из киевского бюджета "мертвые души" получили более 1,5 млн. грн. Это привело к нанесению Киевскому городскому совету имущественного ущерба.

"Досудебное расследование продолжается и осуществляется СУ ГУ НП в г. Киеве Оперативное сопровождение осуществляет УСР в г. Киеве ДСР НП Украины", — добавили в пресс-службе.

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