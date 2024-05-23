Восточная сказка: в Киеве продается уникальный особнях в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов (фото)

Проект дома был создан известным архитектором

В Печерском районе Киева выставили на продажу роскошный особняк, который построен в самых лучших восточных традициях. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.

Отмечается, что вся мебель, предметы декора и отделка были изготовлены на заказ. За особняк "Роксоланы" просят 3 950 000 $. Объявление о продаже дома было опубликовано на профильном сайте.

Так, на столичном Печерске предлагают приобрести уникальный особняк, который был построен по проекту известного архитектора. Его фасад и внутренне убранство действительно поражают воображение, ведь они выполнены в лучших традициях Востока.

Здесь есть бассейн, хаммам, баня, просторные террасы, уединенные зоны для отдыха и озелененный внутренний дворик, который скрыт от глаз прохожих.

Расположен дом на территории частного сектора по улице Черногорской. Стоит признать, что усадьба на самом деле выглядит необычно и создает целостный образ ближневосточного поместья.

Дом можно не только приобрести за 3 950 000$, но и арендовать за 10 000$ в месяц.

Шикарный фасад дома

Здесь есть собственный сад для прогулок

Ухоженная, зеленая территория привлекает внимание

Забор также выполнен в восточном стиле

Площадь застройки составляет 390,7 метров квадратных, а площадь озеленения — 287,3 м². Особняк имеет три этажа. Несущая и ограждающие конструкции стен и перекрытия выполнены из негорючих материалов.

В особняке насчитывается 7 жилых комнат. Также отмечается, что он укомплектован всей необходимой для комфортной жизни мебелью и техникой.

Фасады оштукатурены, для их дополнительной отделки использованы декоративные керамические элементы (плитка) и колонны из искусственного мрамора. Цоколь облицован натуральным резаным камнем.

Особняк выглядит действительно оригинально

На первом этаже дома расположена Spa-зона: хамам, баня, бассейн, комната отдыха, винный погреб и даже есть выход в собственный зеленый мини-парк.

Также на первом этаже есть гардеробная, помещение для стирки, кабинет, кухня со столовой, зал с камином, гостиная и две душевые комнаты с санузлами. Стоит отметить, что с первого этажа есть выход на открытые внешние террасы, которые находятся под капитальными навесами.

В доме есть бассейн, баня и хаммам

Оригинальный холл

Изысканный каминный зал

Кабинет в восточном стиле

Невероятная терраса

На втором этаже расположены спальни с ванными комнатами. На уровне же третьего этажа (чердака) находится помещение для отдыха.

Интересно, что в доме есть много просторных "общественных" зон, которые предназначены для отдыха, проведения встреч, чаепитий, приема гостей и релакса. От зимних холодов владельцев будут защищать сразу два электрических отопительных котла и один твердотопливный.

Напомним, что этот оригинальный дом в восточном стиле можно не только приобрести за 3 950 000$, но и арендовать за 10 000$ в месяц.

Шикарная спальня

Зона для релакса

Еще одна интересная спальная комната

Роскошь в каждой детали

Уютное пространство возле камина

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие дома можно арендовать на лето в Киеве. В черте города можно найти как бюджетные варианты домов, так и многоэтажные лакшери виллы — все зависит лишь от размера вашего бюджета и уровня "запросов".