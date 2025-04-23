С маленьким юбилеем: душевные поздравления с 1 месяцем мальчика

Родителям будет приятно получить поздравления с первым месяцем сына

Первый месяц после рождения малыша — особенное, трепетное время. Родители только начинают привыкать к новой жизни, полной забот, любви и нежности.

Праздник 1 месяц мальчику — не просто дата. Это первый важный рубеж, начало длинного и увлекательного пути. Это маленький день рождения, в который хочется подарить родителям слова поддержки, добрые пожелания и частичку тепла.

"Телеграф" подготовил особенные поздравления с 1 месяцем мальчика, чтобы вы могли порадовать счастливых родителей и передать свои самые искренние эмоции.

Поздравления с первым месяцем мальчика своими словами

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Поздравляем с первым месяцем вашего мальчика! 🎉 Пусть ваш малыш растёт крепким, здоровым и всегда радует своей улыбкой. А вы — счастливыми и вдохновлёнными родителями! 💙

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С 1 месяцем вашего мальчика! 👶 Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями, пусть его путь будет лёгким, а сердце — добрым. Вы большие молодцы! 🌟

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Первый месяц позади! 🍼 Пусть он станет началом удивительного жизненного путешествия для вашего сыночка. Счастья вам и спокойных ночей! 🌙💤

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С первым месяцем мальчика! 🎈 Пусть этот маленький принц растёт в любви и заботе, пусть каждый день дарит радость и новые эмоции. 💫

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Поздравляем с первым месяцем жизни вашего чуда! 💙 Пусть малыш растёт здоровеньким и всегда будет под надёжной защитой вашей любви. 👪

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С 1 месяцем! 🌼 Пусть детство сыночка будет беззаботным, а вы — самыми счастливыми родителями на свете. Вы творите чудо каждый день! ✨

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С первым месяцем вашего мальчика! 🧸 Пусть у него будет светлая судьба, верные друзья и много поводов для улыбки. А у вас — силы и терпение! 💪😊

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Поздравляем с 1 месяцем вашего мальчика! 🎊 Пусть дом наполняется смехом, уютом и счастьем каждый день. Это только начало прекрасной истории! 📖💙

Поздравления с 1 месяцем мальчику в стихах

Маленькому мальчику

Месяц исполняется.

Крохе, рыбке, зайчику

Мир весь открывается.

Пусть он будет ласковым,

Добрым и смешным,

Будет жизнерадостным,

Вырастет большим.

***

Вот уже мальчишке месяц.

Карапуза поздравляю!

Быть здоровым неизменно

Нежно солнышку желаю.

Каждый день пускай он дарит

Много новых вам открытий.

Ждут пускай вас только счастье,

Море радостных событий.

***

С первым месяцем, парнишка,

Милый, сладенький мальчишка,

Ты здоровеньким расти,

Лишь удачи на пути!

Чтобы кушал, поправлялся,

Спал, пытался улыбаться,

Мир огромный познавал,

Никогда не унывал!

***

Месяц пролетел так скоро,

Ты подрос, наш шалунишка!

Взгляд осмысленный, веселый —

Озорной у нас мальчишка!

Не тревожит пусть животик,

Крепче спи и больше кушай,

Радуй всех своей улыбкой,

Будь веселым и послушным.

***

Тянешь ручки, подрастаешь,

Вес проворно набираешь,

Уже месяц ты собой

Украшаешь мир большой!

Непременно, будь здоровым,

Энергичным и весёлым,

Наполняй ты счастьем дом

С каждым наступившим днём!

***

Расти, малыш, счастливым самым,

Здоровым будь, не знай беды,

Расти и радуй папу с мамой,

Пусть все сбываются мечты.

***

Ровно 30 дней назад

Появился ваш малыш.

В день рождения желаем

Будет счастлив пусть крепыш.

Не болеет пусть, смеется,

Маме с папой улыбнется,

Ангел с неба для защиты

К малышу пусть прикоснется!