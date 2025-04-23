С маленьким юбилеем: душевные поздравления с 1 месяцем мальчика
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Родителям будет приятно получить поздравления с первым месяцем сына
Первый месяц после рождения малыша — особенное, трепетное время. Родители только начинают привыкать к новой жизни, полной забот, любви и нежности.
Праздник 1 месяц мальчику — не просто дата. Это первый важный рубеж, начало длинного и увлекательного пути. Это маленький день рождения, в который хочется подарить родителям слова поддержки, добрые пожелания и частичку тепла.
"Телеграф" подготовил особенные поздравления с 1 месяцем мальчика, чтобы вы могли порадовать счастливых родителей и передать свои самые искренние эмоции.
Поздравления с первым месяцем мальчика своими словами
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Поздравляем с первым месяцем вашего мальчика! 🎉 Пусть ваш малыш растёт крепким, здоровым и всегда радует своей улыбкой. А вы — счастливыми и вдохновлёнными родителями! 💙
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С 1 месяцем вашего мальчика! 👶 Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями, пусть его путь будет лёгким, а сердце — добрым. Вы большие молодцы! 🌟
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Первый месяц позади! 🍼 Пусть он станет началом удивительного жизненного путешествия для вашего сыночка. Счастья вам и спокойных ночей! 🌙💤
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С первым месяцем мальчика! 🎈 Пусть этот маленький принц растёт в любви и заботе, пусть каждый день дарит радость и новые эмоции. 💫
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Поздравляем с первым месяцем жизни вашего чуда! 💙 Пусть малыш растёт здоровеньким и всегда будет под надёжной защитой вашей любви. 👪
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С 1 месяцем! 🌼 Пусть детство сыночка будет беззаботным, а вы — самыми счастливыми родителями на свете. Вы творите чудо каждый день! ✨
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С первым месяцем вашего мальчика! 🧸 Пусть у него будет светлая судьба, верные друзья и много поводов для улыбки. А у вас — силы и терпение! 💪😊
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Поздравляем с 1 месяцем вашего мальчика! 🎊 Пусть дом наполняется смехом, уютом и счастьем каждый день. Это только начало прекрасной истории! 📖💙
Поздравления с 1 месяцем мальчику в стихах
Маленькому мальчику
Месяц исполняется.
Крохе, рыбке, зайчику
Мир весь открывается.
Пусть он будет ласковым,
Добрым и смешным,
Будет жизнерадостным,
Вырастет большим.
***
Вот уже мальчишке месяц.
Карапуза поздравляю!
Быть здоровым неизменно
Нежно солнышку желаю.
Каждый день пускай он дарит
Много новых вам открытий.
Ждут пускай вас только счастье,
Море радостных событий.
***
С первым месяцем, парнишка,
Милый, сладенький мальчишка,
Ты здоровеньким расти,
Лишь удачи на пути!
Чтобы кушал, поправлялся,
Спал, пытался улыбаться,
Мир огромный познавал,
Никогда не унывал!
***
Месяц пролетел так скоро,
Ты подрос, наш шалунишка!
Взгляд осмысленный, веселый —
Озорной у нас мальчишка!
Не тревожит пусть животик,
Крепче спи и больше кушай,
Радуй всех своей улыбкой,
Будь веселым и послушным.
***
Тянешь ручки, подрастаешь,
Вес проворно набираешь,
Уже месяц ты собой
Украшаешь мир большой!
Непременно, будь здоровым,
Энергичным и весёлым,
Наполняй ты счастьем дом
С каждым наступившим днём!
***
Расти, малыш, счастливым самым,
Здоровым будь, не знай беды,
Расти и радуй папу с мамой,
Пусть все сбываются мечты.
***
Ровно 30 дней назад
Появился ваш малыш.
В день рождения желаем
Будет счастлив пусть крепыш.
Не болеет пусть, смеется,
Маме с папой улыбнется,
Ангел с неба для защиты
К малышу пусть прикоснется!