На Киевщине новый мурал создает загадочный художник из Франции (фото)
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Художник всегда ходит в маске и не раскрывает свое настоящее имя
В Киев приехал известный французский уличный художник, котоый работает под псевдонимом Manu Invisible или Ману Невидимый. Он прогулялся по центру столицы, сделал фото на фоне разбитой вражеской техники и отправился в Бучу.
Именно здесь на фасаде многоэтажного дома Manu Invisible приступил к созданию яркого мурала. Об этом стало известно из соцсетей художника, которые он активно развивает.
Известный французский уличный художник Manu Invisible приехал в Киев, где успел прогуляться по центру и сделал на фоне сгоревшей техники оккупантов несколько фото. Снимками он поделился в своих соцсетях.
После этого художник поехал в Бучу, где приступил к созданию патриотичного мурала. Так, на фасаде многоэтажки Ману изобразил белого голубя, который несет на себе сине-желтый флаг Украины.
Птица мира изображена в полете, а из ее груди "вырываются" лучи света.
Кроме этого, уже в эту субботу, 25 мая, Manu Invisible будет рисовать вживую в Бучанском городском парке, где состоится день итальянской культуры.
Все желающие смогут поближе познакомиться с Ману и насладиться процессом создания ярких картин.
Интересно, что Ману Невидимый всегда скрывает свое лицо за необычной черной маской, которая отличается резкими "острыми" линиями. По словам самого художника, на создание маски его вдохновила геометрия и сама ночь.
Ману появляется на публике в черной одежде со следами краски и остается инкогнито, создавая вокруг своей персоны ореол таинственности.
Несмотря на это, он является очень известным уличным художником: Ману проводит персональные выставки, активно дает интервью, часто путешествует и создает настоящие шедевры в разных городах мира.
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