На Киевщине новый мурал создает загадочный художник из Франции (фото)

Художник всегда ходит в маске и не раскрывает свое настоящее имя

В Киев приехал известный французский уличный художник, котоый работает под псевдонимом Manu Invisible или Ману Невидимый. Он прогулялся по центру столицы, сделал фото на фоне разбитой вражеской техники и отправился в Бучу.

Именно здесь на фасаде многоэтажного дома Manu Invisible приступил к созданию яркого мурала. Об этом стало известно из соцсетей художника, которые он активно развивает.

Известный французский уличный художник Manu Invisible приехал в Киев, где успел прогуляться по центру и сделал на фоне сгоревшей техники оккупантов несколько фото. Снимками он поделился в своих соцсетях.

После этого художник поехал в Бучу, где приступил к созданию патриотичного мурала. Так, на фасаде многоэтажки Ману изобразил белого голубя, который несет на себе сине-желтый флаг Украины.

Птица мира изображена в полете, а из ее груди "вырываются" лучи света.

Кроме этого, уже в эту субботу, 25 мая, Manu Invisible будет рисовать вживую в Бучанском городском парке, где состоится день итальянской культуры.

Все желающие смогут поближе познакомиться с Ману и насладиться процессом создания ярких картин.

Ману в Буче

Интересно, что Ману Невидимый всегда скрывает свое лицо за необычной черной маской, которая отличается резкими "острыми" линиями. По словам самого художника, на создание маски его вдохновила геометрия и сама ночь.

Ману появляется на публике в черной одежде со следами краски и остается инкогнито, создавая вокруг своей персоны ореол таинственности.

Несмотря на это, он является очень известным уличным художником: Ману проводит персональные выставки, активно дает интервью, часто путешествует и создает настоящие шедевры в разных городах мира.

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