Будущий канцлер Германии четко ответил, светит ли Украине ЕС и НАТО

Политик призывает не рассчитывать на то, что война закончится из-за внутренних проблем России

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО до завершения войны. При том, он не рассчитывает на то, что она закончится сама по себе.

Об этом он рассказал в интервью Handelsblatt. Он отметил, что двери в обе организации для Украины остаются открытыми.

"Украина — это очень большая европейская страна, но она — европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть членом ни НАТО, ни Европейского Союза", — сказал Мерц.

Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит ожидать, что война закончится сама по себе из-за внутренних процессов, которые происходят в России. По словам Мерца, россияне в течение всей своей истории "были невероятно выносливы в страданиях".

"Беспощадное использование человеческих ресурсов всегда было частью российской политики", — сказал он.

Как сообщалось ранее, недавно Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах. Также он после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро.