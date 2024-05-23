Работа в Киеве для приезжих: ТОП-5 вакансий с проживанием и зарплатой в 25 тысяч гривен

Работу в Киеве может найти каждый, было бы желание

Война в Украине заставила миллионы людей покинуть свои дома и переехать в другие города, в том числе и в Киев. На новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство.

В столице есть много вакансий, предлагающих соискателям не только достойную зарплату, но и проживание. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования и опыта работы.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые предлагают приезжим в Киеве неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.

Водитель погрузчика на склад

В Киеве требуются водители погрузчиков на склад. Кандидатам обещают примерно 20 смен в месяц (график составляется) и смены по 8-12 часов (тариф почасовой).

Вы можете рассчитывать на помощь с жильем, официальное трудоустройство и официальную зарплату, возможность карьерного роста в компании, бесплатные обеды и форму за счет компании.

Кандидату обещают платить 26-30 тысяч гривен в месяц.

Автослесарь, автомеханик и автоэлектрик

TurboSTO — крупнейший межрегиональный автосервис нового формата. Владельцы открывают еще одно направление бизнеса "VAGHOFF — сервис" и объявляют конкурс на вакантную должность "Автоэлектрик". Обязателен опыт работы с автомобилями концерна VAG.

Кандидатам предлагают постоянный трафик клиентов и постоянную загрузку СТО, а также обеспечение профессиональным оборудованием и инструментом.

Зарплата — 50 000 гривен.

Также в компанию TurboSTO набирают автослесарей и автомехаников. Обязательное условие — опыт работы на аналогичной должности от 1 года с автомобилями концерна VAG.

Кандидатам обещают постоянный трафик клиентов, обеспечение профессиональным оборудованием и инструментом, а также возможность карьерного роста и высокую, стабильную зарплату.

Зарплата — 45 000 гривен.

Сварщик 5-6 разряда

"Компания Паскаль" — это завод по производству твердотопливных котлов, котельных и оборудования для систем отопления. Они предлагают работу сварщику 5-6 разряда (емкости под давлением).

Кандидатам предлагают стабильную заработную плату дважды в месяц, оплачиваемую 100% стажировку — обучение, нормированный график работы, дружный коллектив и комфортные условия труда, систему наставничества, возможность самореализации и карьерного роста.

Зарплата стартует от 36 000 гривен.

Горничная

В домовладение под Киевом требуется горничная с опытом работы в семьях и с положительными рекомендациями. Кандидатка долна быть в хорошей физической форме и отличаться трудолюбием.

Соискательнице предлагают заработную плату 2250 гривен в сутки или 33 750 гривен в месяц. Проживание на территории домовладения. Работа вахтенным методом 14 на 14 дней.

Кладовщик

ЭЛИТ-Украина — официальный импортер и один из лидеров рынка запасных частей для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов, а также оборудования для СТО.

На работу в компанию требуется кладовщик. График работы по вахтовому методу 15 на 15 дней. Бесплатное проживание в общежитии и комплексные горячие обеды по сниженной стоимости.

Заработная плата выплачивается один раз после отработки полной вахты на любую банковскую карту. Первые 3 вахты Вы гарантированно заработаете 17 825грн + бонус 3 400 (за все выходы на работу и наведение порядка в зоне ответственности) = 21 225 гривен.

После испытательного периода ставка при выполнении нормы 17 825 грн + 4 600 грн (за все выходы на работу и наведение порядка в зоне ответственности) = 22 000 грн — среднемесячный заработок на руки + перевыполнив норму, есть возможность заработать более 30 000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую работу предлагают в Киеве с ежедневной оплатой. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования.