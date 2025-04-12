Под Саратовом произошел масштабный пожар на аэродроме: сообщалось о взрывах (фото, видео)

Пожар не связан с обстрелами

Неподалеку от российского Саратова произошло возгорание на территории аэропорта. Огромный столб дыма попал на фото и видео.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. Согласно их информации пожарные сообщили жителям города, что на территории объекта горят бочки с мазутом и "беспокоиться не о чем".

В то же время канал Supernova+ сообщил о том, что на территории слышали взрывы, а причиной возгорания является умышленный поджог. Информации о пострадавших не поступало. Официального комментария по поводу происшествия пока не поступало.

Как сообщалось ранее, на днях в Петрозаводске, горел Онежский судостроительный завод. Пожар произошел в четвертом цеху предприятия, где находились емкости с горючим, из-за чего пострадали три работника предприятия. Двух из них отправили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого масштабный пожар охватил Ростовскую область, из-за чего огонь едва не сжег три деревни. При этом зарево от пожара было заметно за многие километры от места возгорания, хотя в местных СМИ говорили, что площадь огня составила всего пару сотен квадратных метров.