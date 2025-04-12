Под Саратовом произошел масштабный пожар на аэродроме: сообщалось о взрывах (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 630
Пожар не связан с обстрелами
Неподалеку от российского Саратова произошло возгорание на территории аэропорта. Огромный столб дыма попал на фото и видео.
Об этом сообщили местные telegram-каналы. Согласно их информации пожарные сообщили жителям города, что на территории объекта горят бочки с мазутом и "беспокоиться не о чем".
В то же время канал Supernova+ сообщил о том, что на территории слышали взрывы, а причиной возгорания является умышленный поджог. Информации о пострадавших не поступало. Официального комментария по поводу происшествия пока не поступало.
Как сообщалось ранее, на днях в Петрозаводске, горел Онежский судостроительный завод. Пожар произошел в четвертом цеху предприятия, где находились емкости с горючим, из-за чего пострадали три работника предприятия. Двух из них отправили в больницу в тяжелом состоянии.
До этого масштабный пожар охватил Ростовскую область, из-за чего огонь едва не сжег три деревни. При этом зарево от пожара было заметно за многие километры от места возгорания, хотя в местных СМИ говорили, что площадь огня составила всего пару сотен квадратных метров.