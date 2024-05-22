Более 300 украинских и иностранных артистов: в Киеве пройдет грандиозный музыкальный фестиваль V`YAVA Единение

Организаторы обещают пять сцен и множество креативных локаций

С четверга, 23 мая, по воскресенье, 26 мая, в Киеве пройдет крупнейший музыкально-культурный фестиваль этого лета V`YAVA Единение. На территории известного столичного креативного пространства Арт-завод Платформа соберутся талантливые художники и артисты, которые готовы делиться своими яркими шоу-программами.

Четырехдневное событие замиксует на одной площадке современное и аутентичное, музыку и арт, танец и спорт. По словам организаторов, всем проявлениям культуры найдется место на V`YAVA Единение.

Команда фестиваля ставит перед собой сверхважную цель — собрать 3 миллиона гривен на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады, а также на направление "Медицинской помощи" через UNITED24.

В течение четырех дней на пяти фестивальных сценах сыграют более 400 разножанровых украинских и зарубежных артистов. Свои шоукейсы на мероприятии представят MUZVAR, Mixmag Ukraine и Megogo.

Среди новых имен в лайнапе — желанный гость всех европейских площадок и основатель лейбла Electric Ballroom, немецкий продюсер THOMAS SCHUMACHER.

Для поклонников электронного саунда на фестивале сыграют VOTUMA, dj KON', Joss, Sergiy Leshchenko, Walakos. I Wannabe и многие другие.

Также на V`YAVA выступят: ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, O. TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пирог и Батиг, Стас Королев & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV, BRYKULETS, Kurs Valut, Si Process, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim! MC Рэп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU и другие талантливые артисты.

Лайн-ап фестиваля

Организаторы подготовили для гостей мероприятия насыщенную культурную программу. Вас ждет аллея аутентичных мастер-классов, танцевальный фестиваль DANCE UNITY FEST, ярмарка современных и традиционных изделий, креативное пространство для детей, фуд-корты и многое другое.

Фестиваль V`YAVA Единение — pet friendly. Здесь будут не только рады вашим хвостикам, но и оборудуют для них специальную локацию. На ней будут проходить интересные встречи с кинологами и их собаками.

Когда: 23-24 мая 16:00 — 23:00; 25-26 мая 14:00 — 23:00 и 25-26 мая 14:00 — 23:00

Где: Арт-завод Платформа, ул Якова Гнездовского 1-а (Магнитогорская, 1-а), метро "Лесная", рядом находится ТЦ "Дарынок"

Стоимость: от 900 гривен

Фестиваль пройдет на Арт-заводе Платформа

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чтов Киев с визитом приехал звездный американский актер. Он также является послом президентской инициативы UNITED24 и поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.