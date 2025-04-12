Трамп "поможет"? Вернется ли авиагигант в Россию — NYT

Компания может иметь другие планы

После начала вторжения в Украину многие западные компании свернули бизнес в России. И если в большинстве своем Москва смогла найти выход из ситуации, то с областью гражданской авиации дела обстоят не очень хорошо. Однако после прихода ко власти в США Дональда Трампа, у экспертов появились основания полагать, что хотя бы американская компания Boeing может вернуться на российский рынок.

Однако у производителя гражданских самолетов могут быть другие планы. Об этом говорится в материале The New York Times.

Сейчас в российском авиапарке есть более чем 450 самолетов производства Boeing и европейского Airbus, что равно примерно половине всего авиапарка РФ. Airbus не планирует возвращаться, хотя и закупает там часть титана.

По мнению аналитиков, полноценное производство самолетов в России не сможет быть настроено раньше 2030 года, а потому ей пришлось расконсервировать флот старых советских самолетов, разобрав часть из них на запчасти. Западные самолеты пришлось ставить в ангары или же пытаться найти способ и отремонтировать через Иран.

Тем не менее 11 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в рамках нормализации отношений с США Москва обратилась к Вашингтону с просьбой снять санкции с "Аэрофлота". При том другие чиновники неоднократно заявляли, что были бы рады возвращению Boeing, поскольку стране необходимы запасные части.

Однако опрошенные специалисты отрасли сомневаются, что если компания вернется, то это будет продуктивное сотрудничество. Причина в том, что сейчас в мире наблюдается дефицит предложения на авиационную продукцию. Даже у Boeing есть 5,5 тысячи невыполненных заказов и планы на масштабирование деятельности.

Также мировая авиационная отрасль испытывает дефицит доверия к России, поскольку та в 2022 году конфисковала сотни арендованных самолетов из-за чего их владельцы понесли многомиллиардные убытки.

"Эти самолеты навсегда останутся с клеймом позора. Что делалось в период их эксплуатации и обслуживания в России? Никто не знает", — рассказал генеральный директор компании по оценке самолетов ACI Aviation Consulting Квентин Брази.

Авторы материала отмечают, что в России уже начали мечтать о возобновлении прямого авиационного сообщения с США, но в Вашингтоне не торопятся это подтверждать. Например, госсекретарь Марко Рубио отметил, что "ничего об этом не слышал".

Как сообщалось ранее, США продлили санкции против России еще на один год. Речь идет о пакете ограничений, наложенных на РФ еще во время каденции Джо Байдена.