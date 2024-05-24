Всю ночь велись работы и людям не давали спать: Кличко открыл "мост-волну" на Оболони (видео)

В столице появилась новая локация для прогулок и отдыха

В пятницу, 24 мая, мэр Киева Виталий Кличко лично открыл "мост-волну" на Оболони, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров. Он призвал всех прийти и посмотреть на новый пешеходный мост, а также посетить обновленную зону отдыха на острове Оболонском.

Кличко поблагодарил всех спонсоров и меценатов причастных к строительству моста и назвал его появление "магией". Ролик с полностью готовым "мостом-волной" был опубликован на официальном канале КГГА в Телеграм.

Так, Виталий Кличко ранним утром прогулялся по новому пешеходному мосту и презентовал его киевлянам. Также он показал обновленную зону отдыха на острове Оболонском.

Здесь обустроили 300-метровую современную и комфортную пляжную зону, построили велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, установили лавочки, урны и светильники.

Кличко назвал "мост-волну" и обновленный остров Оболонский "магическими местами" и поблагодарил всех "кто любит Киев".

Стоит отметить, что накануне открытия "моста-волны" коммунальщики работали всю ночь и спешно завершали все работы: они подсвечивали остров Оболонский и опоры моста, наносили дорожную разметку, стучали, копали и "подтягивали" все недочеты.

В Телеграм-канале " Жизнь Оболонь Киев" возмущенные жители Оболони массово жаловались на шум и невозможность уснуть.

Также люди негативно отреагировали на то, что в Оболонском районе не было света, а мост и остров Оболонский в это же самое время "горели словно новогодние елки".

Стоит отметить, что проектировка "моста-волны" началась в 2020 году, а открыть его планировали еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения РФ планы изменились. Только в мае 2024 года мост достроили и открыли.

Его возвели за средства, выделенные Метрополией Большого Парижа и правительством Тайваня. Он состоит из пяти "волн". Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост объединяет парк Наталка и Оболонский остров.

"Арки" будут подсвечиваться разными цветами и здесь будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

Интересно, что металл для конструкций моста был изготовлен на мариупольском заводе "Азовсталь" — его успели привезти в Киев буквально за несколько недель до начала войны.

Из мариупольского металла предприятие "Укрсталь Конструкция" создало конструкции моста, а монтажными работами занялся "Мостострой".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года.