На Киевщине работала сеть подпольных казино: полиция нагрянула в заведения с обысками (фото)

Сейчас устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности

Детективы БЭБ пресекли деятельность трех нелегальных игорных заведений, которые функционировали на территории города Вишневое Киевской области. Казино были обустроены в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме, тщательно скрывая свою деятельность.

Отмечается, что услуги клиентам здесь предоставлялись круглосуточно. Об этом рассказали в пресс-службе БЭБ.

Так, на территории города Вишневое в Киевской области правоохранители пресекли деятельность трех нелегальных игорных заведений. Казино находились в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме. Попасть сюда могли только проверенные "клиенты".

Игорные заведения тщательно скрывали свою деятельность и предоставляли свои услуги круглосуточно.

Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли более 70 комплектов компьютерной техники, видеорегистраторы, роутеры, чековые аппараты, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства.

В отношении игроков, которые были в заведении, полиция составила админпротоколы. На данный момент устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности. Продолжается досудебное расследование.

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