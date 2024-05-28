На Київщині працювала мережа підпільних казино: поліція прийшла до закладів з обшуками (фото)

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності

Детективи БЕБ припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів, які функціонували на території міста Вишневе на Київщині. Казино були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали у закритому режимі, ретельно приховуючи свою діяльність.

Зазначається, що послуги клієнтам тут надавалися цілодобово. Про це розповіли у пресслужбі БЕБ.

Так, на території міста Вишневе у Київській області правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів. Казино облаштували у нежитлових приміщеннях та працювали вони у закритому режимі. Потрапити сюди могли лише перевірені "клієнти".

Гральні заклади ретельно приховували свою діяльність, але надавали свої послуги цілодобово.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 70 комплектів комп’ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, чекові апарати, мобільні телефони, чорнові записи та гроші.

Щодо гравців, які були у закладі, поліція склала адмінпротоколи. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності гральних закладів. Продовжується досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають "золоту" черешню за кілограм якої просять 1200 гривень. У столиці почали активно продавати черешню, проте купити цю корисну та смачну ягоду може далеко не кожен.