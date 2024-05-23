В Киеве продают "золотую" черешню: за килограмм просят 1200 гривен (видео)

В черешне содержится большое количество витаминов и минералов

В столице начали активно продавать черешню, однако купить эту полезную и вкусную ягоду может далеко не каждый. Как оказалось, на киевских рынках цены на черешню доходят до 1200 гривен за килограмм.

Правда можно найти и более скромные варианты — на продуктовых ярмарках черешню реализуют по 250 гривен за килограмм. Журналисты "ТСН" отправились на столичные рынки и провели мониторинг цен на эту сладкую ягоду.

Так, на Владимирском рынке в Киеве предлагают импортную и отечественную черешню. За килограмм ягод просят от 600 до 1200 гривен.

На Бессарабском рынке столицы, который располагается в центре Киева и считается самым дорогим в городе, отечественная черешня стоит 500 гривен, а ягода из Греции — 1200 гривен.

В одном из элитных столичных супермаркетов за 100 грамм черешни из Испании просят 138, 90 гривен, а значит килограмм обойдется покупателям в 1389 гривен.

На Лукьяновском рынке преимущественно продают отечественную черешню. За килограмм просят от 350 до 500 гривен.

На овощном рынке Троещина, где обычно "затариваются" перекупщики, можно приобрести черешню за 250-300 гривен за килограмм. Однако есть здесь и экземпляры по 700 гривен.

На продуктовых же ярмарках за черешню просят "скромные" 250 гривен за килограмм.

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