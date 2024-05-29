Каменное лицо на фасаде и уникальная архитектура: чем известен Дом плачущей вдовы в Киеве (фото)

Данное строение окутано славится интересной легендой

Многие киевские здания имеют уникальную историю, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие строения со временем приобретают ореол таинственности и загадочности.

Не исключением является и знаменитый столичный Дом плачущей вдовы, который был построен в 1907-1908 годах в стиле раннего модерна. Дом имеет одну уникальную особенность — фасад здания украшен маскароном в виде головы женщины, которая "плачет" во время дождя.

С этим необычным строением связана интересная легенда, о которой читателям и решила сегодня рассказать редакция "Телеграфа".

История строительства особняка

Дом построили в 1907-1908 годах

Особняк был построен в 1907-1908 годах купцом второй гильдии Сергеем Аршавским и планировался как фамильное гнездо.

Архитектором выступил Эдуард Брадтман, который смог создать поистине уникальное строение. В доме было по 10 комнат на каждом из двух этажей, не считая таких дополнительных помещений, как кухня, комнаты для прислуги, прачечная, холодильные помещения, винные погреба и многое другое.

На территории усадьбы была построена конюшня, сараи, комната дворника, помещения для автомобилей, а сад имел площадь 125 метров квадратных. Канализация и водопровод были подведены не только в дом, но и во двор.

Строительство шикарного дома привело к тому, что первый его владелец Аршавский практически полностью разорился и сразу же по завершению строительства был вынужден сдать в аренду на 3 года весь второй этаж.

В 1913 году купец понял, что он не сможет содержать этот шикарный дом и продал особняк. Интересно, что на вырученные деньги ему удалось купить целых два доходных дома.

Легендарный дом. Фото: Роман Яцків

Архитектурные особенности особняка

Особняк выполнен в стиле модерн — асимметричный, с полуциркульными окнами и с цементным рустом первого этажа.

Фасад выполнен из жёлтого кирпича и отделан кованым металлом, гранитом, лепными украшениями из цемента, а также использовался лабрадорит и оливковая керамическая плитка.

Шикарный особняк выглядит великолепно

Изюминка здания – это маскарон в виде женского лица, который можно увидеть на фасаде дома с улицы Лютеранской. Интересно, что во время дождя по каменным щекам женщины стекают слезы и выглядит это очень эффектно.

Принято считать, что такого эффекта удалось добиться архитектору благодаря установленному на крыше резервуару для сбора дождевой воды. Когда емкость наполняется, то по щекам женщины по капле начинает скатываться дождевая вода, что выглядит как поток настоящих слез.

Маскарон в виде женского лица

Легенда о плачущей вдове

В 1913 году, особняк у Аршавского был куплен киевским купцом 1-й гильдии по имени Товий Апштейн. Именно с его женой Груней и связана легенда о плачущей вдове.

Так, Апштейн скончался в 1917 году от болезни и его безутешная вдова очень долго не смогла смириться с кончиной своего супруга. Она продолжала жить в особняке — часто стояла у окна и плакала. А в какой-то момент, слуги стали замечать, что она разговаривает с покойным Товием.

Через пять лет Груня скончалась и, по легенде, завещала установить на доме ее лицо. Каменный маскарон действительно выглядит печально, а во время дождя по каменным щекам стекают "слезы".

Местные жители уверяют, что если подойти к особняку вплотную и постоять возле него в тишине несколько минут, то можно услышать шепот Груни и Товия.

Архитектура особняка поражает воображение

Верить в привидения, которые, якобы, обитают в особняке или нет — это дело каждого из нас. Однако все жители и гости Киева признают, что этот монументальный дом однозначно является настоящей визитной карточкой столицы.

Где находится Дом плачущей вдовы: по ул. Лютеранская, № 23 (угол с ул. Банковой).

Дом находится по ул. Лютеранская, № 23

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