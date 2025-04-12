Под Днепром укрытие превратили в настоящую свалку (фото)

Жители Днепропетровщины отметили, что аналогичная проблема есть не только в Самаре

В городе Самар Днепропетровской области обнаружили укрытие, которое служило временным убежищем для бездомных. Это стало центром обсуждения в соцсетях, ведь долгое время в помещении накапливался мусор, создавший ощущение антисанитарии и запущенности.

Как сообщает местный паблик, укрытие расположено у Дворца Культуры Металлургов.

На обнародованных фотографиях видно подвальное помещение, в котором разбросаны картонные коробки, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, обрывки ткани и другие бытовые отходы. Все это свидетельствует о том, что укрытие использовалось как убежище для людей, оказавшихся без крыши.

Большие кучи мусора создавали серьезные проблемы для местного населения, а также не отвечали стандартам гигиены и безопасности. Впоследствии власти Самара организовали уборку укрытия, чтобы восстановить порядок. Совместными усилиями было убрано около трех кубометров мусора, что значительно улучшило состояние помещения.

После публикации снимков в комментариях под корреспонденцией активно обсуждали ситуацию. Пользователи сразу засвидетельствовали масштаб проблемы, которая, похоже, не только локальная, но и общая для других городов Днепропетровской области.

"В Днепре тоже в укрытии такое, у Новой Почты", — написала женщина.

В сети также раздается критика в адрес организации таких укрытий и местных властей.

"И кто теперь будет отвечать за это? Надеюсь, что городские власти не закроют глаза на проблему!", – говорится в одном сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многие украинцы не смогли попасть в укрытие во время массированного удара во Львове. Люди не могли переждать опасности.