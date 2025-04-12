"Мы все через неделю": принц Гарри с паской стал мемом

В сети не смогли пройти мимо фотографии

Принц Гарри впервые посетил Украину, где побывал во львовской клинике Superhumans Center, которая специализируется на реабилитации людей, пострадавших от российской агрессии. Там он получил в подарок паску, а фото с ней уже стало мемом.

О визите принца в Украину не объявляли вплоть до того момента, пока он не уехал. Сделано это было в целях безопасности.

Пользователи сети быстро отметили, что взгляд члена королевской семьи Великобритании на паску сопоставим с взглядом влюбленного человека, а другие не исключили, что через неделю так будет выглядеть большинство украинцев.

Как известно, принц Гарри 10 лет служил в вооруженных силах Британии и дважды бывал в Афганистане в качестве авиадиспетчера на передовой и пилота боевого вертолета. После завершения службы он основал фонд Invictus Games Foundation ("Игры непокоренных"), которая помогает в реабилитации раненным и травмированным военнослужащим.

Кроме того, он является основателем или представителем ряда благотворительных фондов и организаций, которые занимаются помощью детям, защитой природных парков, борьбой с дезинформацией и т.д.

Как сообщалось ранее, король Чарльз III и королева Камилла недавно отметили 20-ю годовщину брака. Юбилей они отпраздновали во время официального визита в Италию.