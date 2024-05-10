Привидения и жуткие звуки по ночам: какие мистические тайны скрывает киевский замок "Ричарда" (фото)

Данное строение окутано пугающими легендами и мифами

Многие киевские здания имеют уникальную историю, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие строения со временем приобретают ореол таинственности и загадочности.

Не исключением является и знаменитый столичный "Замок Ричарда – Львиное сердце", который был построен в начала XX века в стиле английской готики. Дом в виде старинного замка украшают башни, зубчатые перила и диковинные шпили.

С этим необычным строением связано несколько жутких легенд, о которых читателям и решила сегодня рассказать редакция "Телеграфа".

Монументальный фасад замка "Ричарда"

Замок "Ричарда – Львиное сердце" — это настоящая архитектурная жемчужина начала XX века и опоэтизированное название дома №15, расположенного в живописном месте — на Андреевском спуске у самого подножия горы Воздыхальницы.

Это величественное строение было названо в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, который стал героем легендарного романа Вальтера Скотта "Айвенго".

Замок "Ричарда" в Киеве

Интересно, что к дому ведут два входа: бетонная лестница со двора и деревянная с улицы. Его необычные фасады украшены архитектурными элементами, которые являются характерными для средневековых замков.

Здесь можно увидеть различные типы башен, зубчатые стены, необычную лепнину, шпили и металлические флюгеры. Эффектный вид замка во все времена привлекал пристальное внимание общественности и всегда находился в центре городских легенд.

Строительство замка "Ричарда" и связанные с этим легенды

Замок "Ричарда" в 1910 году

Замок был построен в 1902-1904 годах, однако до сих пор не известно кто именно являлся автором этого дома. По легенде подрядчик Дмитрий Орлов попросту украл проект замка — в его основу положен вид фасада дома Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге, который создал академик архитектуры Марфельд.

Орлов был достаточно скупым человеком и таким образом решил сэкономить — он просто "сплагиатил" чужой проект, который был опубликован ранее и находился в открытом доступе.

Строительство замка началось в 1902 году в тайне от городских властей и Орлов активно раздавал полицейским взятки, чтобы те закрывали глаза на возведение здания по украденному проекту.

На конечном этапе строительства наполовину построенный дом сильно пострадал от мощного пожара, причины возникновения которого так и не удалось установить.

Из-за этого строительство затянулось и было завершено лишь в конце 1904 года.

Проект Марфельда

За время строительства Дмитрий Орлов погряз в огромных долгах и чтобы выкарабкаться из "ямы" застройщик взял в Киевском кредитном обществе займ на 36 лет и сдал квартиры в аренду.

Дом начали активно заселять квартиросъемщики, однако уже тогда замок начал обрастать легендами — здесь, якобы, по ночам были слышны шаги в коридорах, а также раздавались странные звуки.

Художник Дмитрий Филатов. Фото: arts.in.ua

В 1911 году Дмитрий Орлов был застрелен при невыясненных обстоятельствах. По некоторым сведениям, он выиграл тендер и начал строить часть железнодорожного полотна, однако с наступлением кризиса все остановилось и рабочие остались без денег. Именно из-за этого разозлившиеся строители, якобы, застрелили Орлова.

После гибели застройщика у него осталась жена и пятеро детей. Из-за огромных долгов вдова продает дом и съезжает, а замок начинают окутывать мистические слухи и преследовать дурная слава.

Пугающие звуки и привидения

Мистический и таинственный замок "Ричарда"

После смерти Орлова и продажи замка его вдовой здесь постоянно менялись жильцы — людей пугали жуткие завывания, которые разносились по округе при каждой грозе. Постояльцы слышали здесь стоны, плач детей и загадочные шаги.

Дом постоянно перепродавали и ни одни хозяева не могли задержаться в нем надолго.

Завывания, которые регулярно доносились из труб замка "Ричарда" долгое время утомляли всю улицу и в конечном итоге историк Степан Васильевич Голубев решил самостоятельно исследовать дом и найти источник этого жуткого воя.

Как оказалось, в одном из дымоходов Голубев обнаружил яичную скорлупу, которая резонируя создавала устрашающие звуки. По легенде, таким образом подрядчики решили отомстить жадному подрядчику, который не уплатил им всю сумму за строительство замка.

Замок во все времена выглядел завораживающе

Мистические истории, которые окутывали замок привлекали творческих личностей — скульпторов, художников и музыкантов. Арендовал здесь помещение под мастерскую и известный художник Федор Балавенский, который вместе со своими учениками создавал точные копии знаменитых химер парижского собора Нотр-Дам-де-Пари и выставлял их в окна.

Фрагменты страшных "монстров", которые можно было наблюдать через стекло пугали прохожих и добавляли замку еще большей таинственности.

Замок "Ричарда" знаменит своими шпилями и башнями

С течением времени стало понятно, что практически все жуткие рассказы о замке "Ричарда" являются обыкновенными мистификациями. Не смотря на это, верить в привидения, которые, якобы, обитают в замке "Ричарда" или нет — это дело каждого из нас.

Однако каждый из нас наверняка признает, что этот монументальный дом действительно является настоящей визитной карточкой Киева и ярчайшей жемчужиной Андреевского спуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева обнаружили жуткую пещеру с перевернутыми крестами, костями и странными рунами. Вглубь пугающей пещеры прошла бесстрашная девушка, которая сняла на видео свою находку. Ролик она опубликовала в популярной соцсети и он набрал огромное количество просмотров.