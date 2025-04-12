Советскую игру "Ну, погоди!" с волком продают за космические деньги (фото)

Игра работает

В Советские времена не было так много гаджетов для развлечений, как сейчас, но определенные детские игры большинство помнит до сих пор. Так, популярную игру "Ну, погоди!" продают за немалые деньги.

Соответствующее объявление размещено на портале с подержанными вещами. Заметим, что эту игру начали производить еще в 1984 году.

По словам продавца, его товар фактически новый и в идеальном состоянии. Игра успешно прошла тестирование. К тому же, в комплектацию входит две батарейки, чтобы покупатель на почте сразу мог проверить исправность игры. Стоимость – 3 800 грн.

Набор игры "Ну, погоди!" содержит:

непосредственно игру;

оригинальную коробку;

инструкцию;

две батарейки.

Игра "Ну, погоди!" из СССР

Игра "Ну, погоди!" из СССР

Что известно об игре "Ну, погоди!"

Это электронная игра, самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном. Производилась под торговой маркой "Электроника" с 1984 года. Помимо игры устройство имеет функцию часов и будильника.

Суть игры — четыре курицы несут яйца, скатывающиеся вниз по четырем лоткам. Управляя Волком (из мультфильма "Ну, погоди!"), который может принимать четыре положения (напротив каждого лотка), нужно наловить как можно больше яиц в корзину. За каждое пойманное яйцо игрок получает один балл. Сначала яйца катятся медленно, но постепенно темп игры ускоряется. После набора каждой сотни очков темп игры немного замедляется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети продают старые советские сервизы за немалые деньги.