Подарила мужу 25 миллионов и редко выходила на публику: как выглядит жена экс-"регионала" Александра Вилкула

Жена и дочь политика давно не появляются в медийном пространстве

Бывший народный депутат от "Партии регионов", а также экс-вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул женат и воспитывает дочь. С начала войны он занимает должность главы Совета обороны Кривого Рога и недавно рассказал, как ВСУ мстили россиянам за ракетный удар по детской площадке.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Александра Вилкула и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из жизни Елены Анатольевны.

Как выглядит Елена Вилкул — жена главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула

Александр Вилкул достаточно известная фигура в украинской политике. Свою карьеру он начал еще в 2003 году, став депутатом от "Партии регионов", а затем от "Оппозиционного блока". С 2010 по 2012 год он был председателем Днепропетровской областной государственной администрации, а с 2012 по 2014 год занимал должность вице-премьер-министра Украины.

Александр Вилкул

Но о своей личной жизни Александр Вилкул старался не распространяться. Известно, что он состоит в браке с Еленой Анатольевной Вилкул (1978 года рождения), она, как и супруг, родом из Кривого Рога. В 2008 году Елена подарила политику дочь Марию.

Александр Вилкул с женой Еленой и дочерью

В открытом доступе о Елене мало информации, поскольку она старалась избегать публичности. В одном из интервью за 2010 год Александр отметил, что супруга Елена после декретного отпуска стала работать в сфере услуг, но никаких подробностей Вилкул не предоставил.

Жена Александра Вилкула избегает публичности

Но журналисты, проанализировав декларацию политика за 2015 год, выяснили, что Елена Анатольевна была значительно богаче своего мужа. Основным местом ее работы был указан ПАО СевГОК, а на ее банковских счетах находилось более 3 миллионов долларов, также наличными она хранила 1,8 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов.

Семья Александра Вилкула

У супруги Вилкула была задекларирована еще квартира в Кривом Роге, автомобиль и ювелирные украшения. А в 2016 году бывший "регионал" внес изменения в документ, в котором отмечалось, что жена Елена подарила ему более 25 миллионов гривен, а также по договору передала ему более 52 миллионов гривен.

В сети мало фотографий семьи Александра Вилкула. Его жена Елена, как и дочь Мария, давно не появляются в публичном пространстве, поэтому сейчас о деятельности женщины ничего неизвестно, как и то, где она находится.

Жена Вилкула подарила ему 25 миллионов гривен

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена главы Рады Руслана Стефанчука. Они вместе более 25 лет.