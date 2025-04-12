Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Рютте заявил об обеспокоенности НАТО

Космос очень важен для сдерживания и обороны Североатлантического союза, подчеркнул он

Россия рассматривает возможность разместить ядерное оружие в космосе — в НАТО встревожены ее намерениями. Генсек Альянса Марк Рютте назвал это развитие событий "тревожным".

Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag. В НАТО также беспокоятся, что Россия в будущем сможет вести войны в космосе, используя ядерное оружие против спутников.

"Мы знаем о сообщениях, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия в космосе", – сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, возможности Москвы в космосе устарели. Они не находятся на одном уровне с Западом.

"Поэтому разработка ядерного оружия в космосе — это способ для России улучшить свои возможности. Это вызывает большую обеспокоенность", — подчеркнул глава Альянса.

Рютте напомнил, что это было бы нарушением Договора о космосе 1967 года, инициированного Соединенными Штатами и Советским Союзом. Договор призван обеспечить мирное использование космического пространства и запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе.

Генсек НАТО добавил, что космос очень важен для сдерживания и обороны Североатлантического союза. По его словам, страны НАТО адаптируются к новым вызовам в космосе. Они обмениваются разведданными и создают национальные космические командования. Также разрабатываются более маневренные и защищенные спутники меньшего размера.

"В последние годы космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жестокая и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность", – отметил Рютте.

Кроме того, он впервые анонсировал усиление спутникового наблюдения за Арктикой. Так как Китай и Россия все чаще используют новые морские пути и милитаризируют ее.

"Спутники могут помочь нам отслеживать передвижения на суше и на море, а также обеспечить нашим войскам надежную и безопасную связь", — резюмировал Рютте.

Как сообщал "Телеграф", Украина создает свои космические войска. До 2030 года Киев планирует иметь собственные спутники для оборонных целей и собственную систему уведомлений о воздушных тревогах и контроле за космическим пространством.