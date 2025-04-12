Огурцы продают почти за 400 рублей

Местные жители во временно оккупированном Россией Мелитополе жалуются на цены на продукты. Они якобы в несколько раз выше, чем в Москве.

Как отмечает пророссийский активист Владимир Рогов, не Москва должна занимать первые места по количеству миллиардеров, а именно Мелитополь. Ведь здесь оккупационные власти никак не контролируют стоимость продуктов.

"Если столько зарабатывать на практически монопольной продаже продуктов питания в единственной в целой отрасли торговой сети "Мира", то стать миллиардером можно быстрее любого Маска или Баффета", — говорится в сообщении.

В то же время, на фото показана стоимость огурцов, которая в Мелитополе составляет 356 рублей, а в Москве 96 рублей. То есть разница достигает более 250 рублей. При этом в сети пишут, что подобная тенденция касается всех продуктов.

Также сетуют местные и на их качество, ведь за большие суммы можно приобрести подгнившие и испорченные овощи, фрукты.

"Некачественные и гнилые товары продают даже не втридорога, а четыредорога. Как ситуацию с аномально высокими ценами в регионе держит на контроле высшее "руководство" Запорожской области?" — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.