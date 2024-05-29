Сало по 800, а помидоры 1200 за кг: такие цены увидели на Владимирском рынке в Киеве (видео)
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Продавцы рассказывают, что продукт "ручной работы"
На Владимирском рынке в Киеве заметили космические цены. В сети завирусилось видео, на котором продавщице рассказывают о сале по 800 гривен за килограмм.
Запись была опубликована в местном телеграм-канале "Труха Киев". Сало приехало в столицу из Черкасской области.
Продавцы отмечают, что продукт натуральный, "ручной работы" и просто "сало великолепное". Свиней режут и обжигают сами.
Также говорят, что на рынке продают помидоры по 1200 гривен.
Напоминаем, что на прилавках Киева дешевеют сезонные овощи, а именно помидоры, огурцы и редис. Дорожают уже заканчивающиеся овощи — морковь, свёкла и лук.
Падает цена на клубнику, однако на черешню заоблачная стоимость. На Столичном рынке импортную ягоду продают в среднем по 770 грн/кг, но есть и по 800. Украинскую черешню предлагают по 190 грн/кг.
Средняя цена на клубнику 80 грн/кг. Однако можно найти и по 140 грн, и за 60 грн.
А сало на Столичном рынке в среднем продают по 140 грн за кг. Вообще цены на мясо остаются стабильными, как на свинину, так и на другие виды.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Будут они с 28 мая по 2 июня в разных районах столицы.