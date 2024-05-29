Сало по 800, а помидоры 1200 за кг: такие цены увидели на Владимирском рынке в Киеве (видео)

Продавцы рассказывают, что продукт "ручной работы"

На Владимирском рынке в Киеве заметили космические цены. В сети завирусилось видео, на котором продавщице рассказывают о сале по 800 гривен за килограмм.

Запись была опубликована в местном телеграм-канале "Труха Киев". Сало приехало в столицу из Черкасской области.

Продавцы отмечают, что продукт натуральный, "ручной работы" и просто "сало великолепное". Свиней режут и обжигают сами.

Также говорят, что на рынке продают помидоры по 1200 гривен.

Напоминаем, что на прилавках Киева дешевеют сезонные овощи, а именно помидоры, огурцы и редис. Дорожают уже заканчивающиеся овощи — морковь, свёкла и лук.

Падает цена на клубнику, однако на черешню заоблачная стоимость. На Столичном рынке импортную ягоду продают в среднем по 770 грн/кг, но есть и по 800. Украинскую черешню предлагают по 190 грн/кг.

Средняя цена на клубнику 80 грн/кг. Однако можно найти и по 140 грн, и за 60 грн.

А сало на Столичном рынке в среднем продают по 140 грн за кг. Вообще цены на мясо остаются стабильными, как на свинину, так и на другие виды.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Будут они с 28 мая по 2 июня в разных районах столицы.