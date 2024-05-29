Платежки за воду в Киеве взлетят до небес: кто из потребителей начнет платить на 50% больше

Водоканалы сейчас на грани своих возможностей обеспечивают услуги надлежащего качества

С субботы, 1 июня, стоимость водоснабжения и водоотведения в Киеве возрастет в разы. Стоит отметить, что цены на воду не пересматривали уже три года и такая ситуация привела к большим убыткам.

На днях НКРЭКУ (Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам) разрешила поднятие тарифов на воду в Киеве. Решение вступит в силу 1 июня и уже с этого момента цены в платежках для ряда потребителей значительно увеличатся.

Так, повышение тарифов коснется промышленности и бюджетных организаций — для них оно окажется существенным. Стоимость воды для небытовых потребителей после повышения составит:

на централизованное водоснабжение: для субъектов хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр и для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр ;

для субъектов хозяйствования – за кубометр и для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования – ; на централизованное водоотведение: для субъектов хозяйствования – с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр и для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования – с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр.

Отмечается, что для бытовых потребителей цены на воду в Киеве останутся на уровне января 2022 года: на централизованное водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, а на централизованный водоотвод – 14,22 гривны за кубометр. Вместе с НДС получается 30,38 гривен за куб воды.

Стоит отметить, что повышение тарифов обусловлено увеличением затрат на электроэнергию, повышением зарплат работникам водоканалов, ростом объемов закупки реагентов и горюче-смазочных материалов.

"Также на изменении тарифов сказывались следующие факторы: уменьшение объемов реализации услуг из-за сокращения спроса (из-за военных действий многие покинули свои дома, произошла релокация бизнеса), стремительное повышение цен на горючее, непредсказуемые затраты на ремонтные работы по устранению разрушений инфраструктуры", — отмечали ранее в НКРЭКУ.

На данный момент тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 гривен, а водоотведение – 14,220 гривен. Вместе с НДС получается 30,384 гривен.

Актуальные тарифы на воду в Киеве

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