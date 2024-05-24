В Киеве на два месяца ограничат движение по нескольким оживленным улицам: причины и карта

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

С пятницы, 24 мая, в Днепровском районе Киева более чем на два месяца ограничат движение транспорта сразу на двух оживленных улицах. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что с 24 мая по 31 июля движение транспорта будет частично ограничено по улице Дениса Рачинского на участке от улицы Евгения Маланюка до улицы Каховской.

Здесь дорожники будут проводить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия.

Схема проведения ремонтных работ

Также с 24 мая по 31 июля движение транспорта будет частично ограничено по проспекту Алишера Навои на участке от Воскресенского проспекта до улицы Князя Романа Мстиславича.

Здесь также будут проводиться дорожные работы — специалисты будут заниматься ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Схема проведения ремонтных работ

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что двое водителей устроили мордобой посреди дороги в Киеве. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.