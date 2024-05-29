Сало по 800, а помідори 1200 за кг: такі ціни побачили на Володимирському ринку в Києві (відео)

Продавці розказують, що продукт "ручної роботи"

На Володимирському ринку в Києві помітили космічні ціни. У мережі завірусилося відео, на якому продавчині розповідають про сало по 800 гривень за кілограм.

Запис опублікували в місцевому телеграм-каналі "Труха Київ". Сало приїхало до столиці із Черкащини.

Продавчині зазначають, що продукт натуральний, "ручної роботи" і просто "сало чудесне". Свиней ріжуть і обсмалюють самі.

Також розказують, що на ринку продають помідори по 1200 гривень.

Нагадуємо, що на прилавках Києва дешевшають сезонні овочі, а саме помідори, огірки та редиска. Дорожчають овочі, які вже закінчуються — морква, буряк, цибуля.

Падає ціна на полуницю, проте на черешню захмарна вартість. На Столичному ринку імпортну ягоду продають в середньому по 770 грн/кг, але є й по 800. Українську черешню пропонують по 190 грн/кг.

Середня ціна на полуницю 80 грн за кг. Однак можна знайти й по 140 грн, і за 60.

А сало на ринку Столичному в середньому продають по 140 грн за кг. Взагалі ціни на м'ясо залишаються стабільними, як на свинину, так і на інші види.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Будуть вони з 28 травня по 2 червня у різних районах столиці.