В Киеве установят светофор за 3 миллиона гривен: где именно и когда

Новый объект может появиться уже в этом году

В Киеве планируют построить светофор почти за три миллиона гривен. Новый объект появится на улице Юрия Ильенко, 5 в Шевченковском районе города.

Соответствующий тендер уже обнародован на официальном сайте системы государственных закупок "Prozorro". Заказчиком строительства является коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения".

Тендерное предложение

Тендер предусматривает комплексное устройство светофорного объекта, включающего не только установку светофорных столбов и сигналов, но и подготовительные работы, инженерные коммуникации, разметку пешеходных переходов и внедрение системы управления дорожным движением. Ожидаемая стоимость проекта составляет 2,97 миллиона гривен.

Объем работ, что предусмотрен тендером

Тендерные предложения будут приниматься до 7 июня 2024 года. После завершения тендерной процедуры будет определен подрядчик, который проведет все необходимые работы.

Согласно условиям тендера, строительство светофорного объекта должно быть завершено до 24 декабря 2024 года включительно. Однако сроки выполнения работ могут изменяться путем внесения соответствующих изменений в договор.

Сроки строительства

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом построят детский сад дороже, чем элитную квартиру. Проект должен быть завершен до конца 2026 года и включает в себя строительство двухэтажного дома на 150 мест с укрытием на 200 мест, а также разнообразные инфраструктурные объекты.