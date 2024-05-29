Мост Метро в Киеве скоро будут ремонтировать: сколько миллиардов планируют потратить

После ремонта мост будет стоять еще около 20 лет

"Киевавтодор" объявил масштабный тендер на реставрацию автопроездов моста Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ и обойдется бюджету в 2 миллиарда гривен.

Тендерное предложение размещено на платформе публичных закупок "Prozorro". Согласно плану все работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

О том, как эти работы повлияют на движение транспорта по мосту и вообще на метро — неизвестно.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор анонсировал тендер на противоаварийные работы на мосту Метро. Об этом он заявил на заседании Временной контрольной комиссии по метрополитену.

Работы будут касаться автомобильных проездов, а не участка, по которому двигаются поезда метро. По словам Кандибора, по завершении реставрации мост сможет функционировать еще около 20 лет.

"Работы будут выполняться капитального характера. Будут устроены временные опоры с креплением. Если по-простому — опоры с опалубкой, которые будут держать всю конструкцию моста Метро и такие конструкции при таких противоаварийных работах можно эксплуатировать еще десятки лет, но это нам значительно удешевит стоимость", – отметил Кандибора.

Напоминаем, что каждые полгода, согласно украинскому законодательству, на обследование подпор моста Метро выделялись миллионы гривен. Эти средства должны были идти на оплату работы водолазов, контролирующих состояние подземной части конструкции.

По оценке эксперта, таким образом было украдено около 20-30 миллионов гривен, которые просто списали на мифических водолазов, потому что ничего не делалось. Подобная ситуация с инфраструктурой наблюдается по всему Киеву.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве установят светофор за 3 миллиона гривен. Строительство нового объекта должно быть завершено до 24 декабря этого года.