Вода заливает улицу: в Киеве произошел масштабный потоп (видео)

На месте уже работает ремонтная бригада

В понедельник, 3 июня, в Днепровском районе Киева произошла масштабная коммунальная авария. По улице Пражской была повреждена водопроводная сеть и начался настоящий потоп.

На месте уже работают столичные коммунальщики, которые обследует проблемный участок. Об этом сообщается в социальных сетях.

Так, на улице Пражской произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. Участок уже обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".

Стоит отметить, что вода в считанные минуты залила всю улицу — машинам приходится ездить по "реке", а люди вообще не могут пройти по пешеходным дорожкам. Также вода затопила трамвайные пути и правые полосы автомобильной дороги.

В КГВА отреагировали на произошедшее и заверили киевлян в том, что в случае временного прекращения водоснабжения абонентам сообщат отдельно.

"На ул. Пражской произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. Участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала". В случае временного прекращения водоснабжения сообщим отдельно", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают не только коммунальщики, но и патрульные полицейские.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Аварию пытаются оперативно ликвидировать.

Авария поизошла на улице Пражской

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