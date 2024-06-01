Киевский учитель станцевал на последнем звонке с учениками и стал звездой TikTok (видео)

Это было неподражаемо

Молодой киевский учитель физики Руслан Цыганков, во время последнего звонка, решил станцевать с выпускниками прощальный танец и опубликовал видео в популярной соцсети. Коллаборация педагога и старшеклассников получилась невероятно яркой и драйвовой, а ролик уже просмотрели более 320 тысяч раз.

Стоит отметить, что танец был хорошо отрепетирован и все двигались в такт. Пользователи соцсети восхитились молодым учителем и поблагодарили его за креативность, смелость, открытость и непосредственность.

Так, на сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok появилось видео последнего школьного танца выпускников одной из киевских школ. Учащиеся одиннадцатого класса танцевали под зажигательный трек из 2000-х от Jakarta.

Главной изюминкой ролика является то, что вместе с учениками танцует их молодой преподаватель — 25-летний Руслан Цыганков, который работает учителем физики. Педагог активно развивает свой TikTok и на его страницу уже подписано более 118 тысяч человек.

Интересно, что учитель и старшеклассники танцуют в стиле "тектоник", который был очень популярен в 2000-х среди молодежи. Преподаватель двигается учень уверенно и является настоящей звездой праздника.

Видео с танцем учителя и учеников обрело огромную популярность и стало настоящим хитом. Его уже просмотрели более 320 тысяч раз, а под постом не перестают появляться положительные комментарии.

Люди восхищяются молодым педагогом и благодарят его за смелость и современный подход к обучению детей:

Известно, что Руслан Игоревич Цыганков — это 25-летний учитель физики и информатики, волонтер из Киева. В одной из столичных школ работает уже 4 год. Руслан Цыганков обрел популярность в сети, публикуя различные видео в TikTok.

Он снимает интересные ролики о школьной жизни, работе учителя, смешных моментах на уроках и показывает пример того, как преподаватель может стать для своих учеников настоящим другом и наставником.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома дети танцевали и снимали TikTok. Подростки находились на краю здания на экстремальной высоте и при этом снимали все на камеру мобильного телефона.