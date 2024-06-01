В Киеве закрыли популярный McDonald's: стала известна причина

На один ресторан быстрого питания в столице стало меньше

В субботу, 1 июня, стало известно о том, что в Киеве закрылся один из самых популярных ресторанов сети McDonald's расположенный на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала. Как оказалось, заведение закрывают на масштабную реконструкцию.

Интересно, что именно этот ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых McDonald's в Украине. Об этом сообщает портал LIGA.net со ссылкой на пресс-службу МакДональдз.

Известно, что McDonald's возле Центрального киевского ж/д вокзала собираются кардинально изменить и преобразовать. Ремонтные работы планируют завершить уже до ноября 2024 года.

После ремонта ресторан на Вокзальной кардинально изменится. Здесь будет новый дизайн, а основной зал сможет вместить одновременно 193 человека. Также будет реконструирована просторная терраса на 88 посадочных мест.

Здесь будет установлено 11 двусторонних терминалов самообслуживания. Кроме этого сообщается, что в McDonald's на Вокзальной установят пассажирский лифт с прозрачными панелями. Это заведение станет первым заведением McDonald's в Украине с пассажирским лифтом.

Напомним, McDonald's в Украине — лидер среди ресторанов специализирующихся на фастфуде. Первое заведение сети было открыто в 1997 году именно в Киеве.

В день открытия возле McDonald's собрались толпы людей, которые хотели попробовать "заморские" гамбургеры, картошку-фри и колу. Люди собирались перед входом за несколько часов до официального открытия и выстаивали в очередях по несколько часов.

МакДональдз ежегодно входит в перечень крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в перечень лучших работодателей.

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