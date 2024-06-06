Более 1 миллиарда гривен за 15 генераторов: "Киевтеплоэнерго" объявил сомнительный тендер

Компания должна получить их до конца следующего года

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объявило тендер на закупку генераторов. Общая сумма тендера составляет 1 миллиард 262 миллиона гривен.

Тендерное предложение опубликовано на портале публичных закупок "Prozorro". Конечный срок подачи – 7 июня, а аукцион должен начаться 10 июня.

По данным тендерной документации, более чем за 1 миллиард гривен "Киевтеплоэнерго" планирует приобрести 15 когенерационных установок:

9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт каждая;

6 теплогенераторов мощностью 3333 кВт каждый.

По характеристикам можно сказать, что это такие мини-ТЭЦ. Они смогут значительное время обеспечивать бесперебойное снабжение теплом и электроэнергией киевлян.

Поставщик должен доставить установки до 31 декабря 2025 года.

В интернете удалось найти приблизительную стоимость когенерационной установки под ключ. Мини-ТЭЦ на 1 МВт стоит около 800 тысяч евро, то есть 35 миллионов гривен.

Подсчитав, выходит, что 15 теплогенераторов можно купить за 520 миллионов.

Когенератор

Для справки:

Когенерационная установка, или когенератор, — это умная машина, которая "умеет" получать из одного вида топлива сразу два: электричество и тепло.

Представьте себе двигатель, работающий на природном газе, биогазе или дизельном топливе. Этот двигатель вращает генератор, производящий электроэнергию для вашего дома, офиса или всего города.

Во время работы он выделяется много тепла, обычно просто выбрасываемого в атмосферу. Когенератор же "ловит" это тепло с помощью специальных теплообменников.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрэнерго" отменяет тендер на закупку новых кондиционеров. Его подвергли критике за то, что компания призвала граждан не пользоваться кондиционерами, но сама решила их закупить.