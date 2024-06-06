Понад 1 мільярд гривень за 15 генераторів: "Київтеплоенерго" оголосив сумнівний тендер

Компанія повинна отримати їх до кінця наступного року

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" оголосило тендер на закупівлю генераторів. Загальна сума тендеру складає 1 мільярд 262 мільйонів гривень.

Тендерна пропозиція опублікована на порталі публічних закупівель "Prozorro". Кінцевий строк подання — 7 червня, а аукціон повинен початися 10 червня.

За даними тендерної документації, за понад 1 мільярда гривень "Київтеплоенерго" планує придбати 15 когенераційних установок:

9 когенераційних установок потужністю 4500 кВт кожна;

6 теплогенераторів потужністю 3333 кВт кожен.

За характеристиками можна сказати, що це такі міні-ТЕЦ. Вони зможуть значний час забезпечувати безперебійне постачання теплом та електроенергією киян.

Постачальник має доставити установки до 31 грудня 2025 року.

В інтернеті вдалося знайти приблизну вартість когенераційної установки під ключ. Міні-ТЕЦ на 1 МВт коштує близько 800 тисяч євро, тобто 35 мільйонів гривень.

Підрахувавши, виходить, що 15 теплогенераторів можна купити за 520 мільйонів.

Когенертор

Для довідки:

Когенераційна установка, або когенертор, — це розумна машина, яка "вміє" отримувати з одного виду палива одразу два: електрику та тепло.

Уявіть собі двигун, який працює на природному газі, біогазі або дизельному пальному. Цей двигун обертає генератор, який виробляє електроенергію для вашого будинку, офісу чи цілого міста.

Під час роботи він виділяється багато тепла, яке зазвичай просто викидається в атмосферу. Когенертор же "ловить" це тепло за допомогою спеціальних теплообмінників.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укренерго" скасовує тендер на закупівлю нових кондиціонерів. Його розкритикували через те, що компанія закликала громадян не користуватися кондиціонерами, але сама вирішила їх закупити.