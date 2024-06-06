После волны возмущения и критики: "Укрэнерго" отменяет тендер на кондиционеры

Компания призвала граждан экономить электричество

Во избежание манипуляций "Укрэнерго" отменяет тендер на закупку новых кондиционеров. Компания будет ремонтировать существующие системы кондиционирования.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". По их словам, решение было принято после того, как призвали украинцев экономить электроэнергию, в частности не пользоваться кондиционерами.

"Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что тендер, объявленный на платформе "Prozorro", предусматривал замену 16 и 13-летних сплит-систем. Цель закупки – обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений, таких как аккумуляторные комнаты и лифтовые машинные залы. В общей сложности планировали потратить 629 тысяч гривен на четыре кондиционера.

Тендерное предложение

"Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время", — объясняют в "Укрэнерго".

В компании подчеркивают, что тендерное предложение готовилось еще в начале года, когда не было дефицита в энергосистеме.

"Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов", — добавляют в пресс-службе.

Ранее его подвергли критике из-за того, что компания призвала граждан не пользоваться кондиционерами, но сама решила их закупить. В сети некоторые с юмором, а некоторые с возмущением отреагировали на такую новость.

Напомним, что в июле украинцам стоит ожидать, что по графикам отключений света электроэнергии не будет по 10 часов в сутки. "Телеграф" писал, когда ситуация в энергосистеме изменится к лучшему.