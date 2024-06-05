Почему не работают светофоры в Киеве во время отключения электроэнергии, рассказали в КГГА

Электроприемники делятся на три категории

При отключении света в Киеве не работают светофоры. Это часто усложняет движение транспорта.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что не все светофоры в городе оборудованы резервными источниками питания. Это не предусмотрено ни одним нормативным документом, пишет "РБК-Украина".

В настоящее время в Киеве более 250 светофорных объектов оборудованы резервом. Это позволяет им работать некоторое время после отключения электроэнергии.

"Для преодоления последствий отключения энергопитания светофорных объектов работники предприятия в тесном сотрудничестве с представителями патрульной полиции проводят мониторинг транспортной ситуации на улично-дорожной сети г. Киева с постоянной коммуникацией для обеспечения безопасного перемещения транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети", — сообщают в КГГА.

Также добавляют, что "в связи с ограниченным количеством технических ресурсов и нарядов патрульной полиции сегодня невозможно обеспечить регулирование одновременно всех светофорных объектов во время стабилизационных отключений".

Почему светофоры выключаются?

Согласно строительным нормам, электроприемники делятся на три категории по надежности электроснабжения:

I категория — если перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб субъектам хозяйствования, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовую нехватку продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства;

II категория — если перерыв электроснабжения приводит к массовому недовыпуску продукции, простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного числа городских и сельских жителей;

III категории — остальные электрические приемники.

Светофоры относятся к последней категории, то есть к наименее защищенным. Это означает, что при отключениях света они обесточиваются вместе с другими бытовыми приборами.

Ранее "Телеграф" писал, как во время отключений света работает электричка и другой транспорт в Киеве. Критическая инфраструктура имеет резервные источники питания.