В Киеве затапливает еще одну станцию ​​метро (видео, обновлено)

Местные власти пока не отреагировали

В Киеве продолжается череда подтоплений в метро. На сей раз потом случился на станции "Олимпийская".

Соответствующая информация появилась 6 июня в местных пабликах. Там же были опубликованы видео.

На кадрах видно, что вода течет с потолка, создавая проходящим людям "нежелательный душ".

Причиной потопа на станции стал прорыв трубы. Местные власти пока никак не комментировали происшествие.

Стоит отметить, что за последние несколько лет станция "Олимпийская" пару раз уже была затоплена.

Также, к примеру, 14 мая в Голосеевском районе Киева из-за масштабного порыва водопровода была затоплена станция метро "Лыбидская". А в апреле произошла остановка движения на шести станциях, которая была вызвана разгерметизацией и затоплением.

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В сети появились видео, на которых видно, что был затоплен также и переход к метро "Олимпийская". На месте уже работают соответственные службы для устранения проблемы. С помощью подручных средств они пытаются дать людям возможность пройти к подземке.

Напомним, ранее "Телеграф" показал своим читателям, архивные видеоролики на которых запечатлены работы по строительству первой очереди киевского метрополитена. Летом 1949-го метрострой заложил первые шахты. Первые соединения туннелей — между станциями "Крещатик" и "Арсенальная".