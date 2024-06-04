Как во время отключения света работает электричка и другой транспорт в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ограничения стали более жестокими
Несмотря на отключение электроэнергии в Киеве, движение кольцевой электрички и других железнодорожных рейсов не меняется. Поезда курсируют по графику.
Об этом сообщает "Kyiv City Express". Отмечается, что инфраструктура имеет резервные источники питания.
"Вся критическая инфраструктура имеет резерв, продолжаем движение", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что отключения света в столице ожидаются более продолжительными. Это может привести к перебоям в работе части светофоров и уличного освещения. Учтите это при передвижении по городу.
Напомним, что во вторник, 4 июня, в Киеве будут применять графики стабилизационных отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток. То есть, электроэнергию будут выключать до 24:00.
Свет может отсутствовать по 7 часов. К ремонту вывели два энергоблока вместе с линией импорта из Словакии. Потому света не будет даже в "серых" зонах.
Для Киева на 4 июня ограничения больше на 26%, чем за прошедшие сутки.
Ранее "Телеграф" писал, как будет работать общественный транспорт в Киеве во время отключений света. Троллейбусные маршруты в столице могут быть частично заменены находящимися в резерве автобусами.