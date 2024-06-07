Цифры поражают: сколько работников может забронировать Киевский метрополитен и какой там дефицит кадров

Некоторые ключевые специалисты не подлежат бронированию

КП "Киевский метрополитен" является объектом критической инфраструктуры украинской столицы, однако имеет значительный дефицит кадров и может забронировать только 50% работников.

Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский.

"Мы придерживаемся этой нормы согласно законодательству, однако некоторые ключевые специалисты не подлежат бронированию. У нас есть работники на важных должностях, которые не могут быть забронированы – кто-то не подпадает под категорию, кто-то просто не принес документы ", – рассказал Выговский.

В целом, по словам руководства, дефицит кадров в метрополитене достигает около 15%. Однако точные цифры с вакансиями не разглашаются из-за статуса предприятия критической инфраструктуры. Напомним, что из-за усиления мобилизации и нерешенного вопроса бронирования работников, в метрополитене произошло сокращение количества поездов на линиях.

При этом количество работников, привлеченных сегодня в метрополитене, вполне достаточно, чтобы он работал без критических сбоев и остановок. Понятно, что полной остановки метрополитена не будет, но если меньше поездов, то меньше свободного места в вагонах.

Каких работников сейчас ищут и какое обучение предлагают, читайте в материале "Телеграфа" — Срочно нужны машинистки: как киевское метро борется с нехваткой кадров и почему не может забронировать всех