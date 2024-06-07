Срочно нужны машинистки: как киевское метро борется с нехваткой кадров и почему не может забронировать всех
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Начальник метрополитена рассказал, от чего зависит бесперебойная работа в ближайшее время
Дефицит квалифицированных кадров становится все более острой проблемой украинских предприятий. Вынужденную мобилизацию ощущают на себе даже такие стратегически важные сферы как строительство, горнодобывающая промышленность и общественный транспорт.
Уже сейчас в городах приходится официально увеличивать интервал движения автобусов, троллейбусов и трамваев из-за нехватки водителей, заметную часть которых мобилизовали в Вооруженные Силы.
В пятницу, 7 июня, на фоне кадровых проблем прошел брифинг, где и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский рассказал, как подземка намерена бороться с нехваткой машинистов.
Не хватает не только машинистов
"Сейчас у нас действительно есть дефицит кадров, и это касается не только машинистов поездов, но и электриков, дежурного состава и диспетчеров. Это именно те специалисты, от которых зависит бесперебойная работа ", — отмечает Выговский. По его словам, основными факторами, повлиявшими на эту ситуацию, является эмиграция работников из-за военного положения и мобилизации.
Особо остро стоит вопрос с машинистами поездов. "Подготовка одного машиниста занимает около года. Это и теоретические знания, и практические навыки управления разными типами подвижного состава", — объясняет руководитель метрополитена.
Не менее сложна подготовка диспетчеров, которые должны досконально знать все процессы предприятия и быть психологически готовыми к работе в любых ситуациях.
Известно, что уже сейчас в метрополитене сняли несколько поездов на "зеленой" и "красной" ветке. А также увеличили интервалы между поездами примерно на минуту в не-пиковые часы и на 45 секунд – во время утреннего и вечернего движения. Всё для экономии человеческих ресурсов.
"Дальнейшие изменения графика и интервалов между поездами на всех ветвях метрополитена зависят от того, насколько удастся доукомплектовать штат", — отмечают представители предприятия.
А где бронирование предприятия стратегической важности?
Как говорит в комментарии "Телеграфу" транспортный аналитик Александр Гречко, общественный транспорт — это тоже критическая инфраструктура, поскольку он обеспечивает жизнедеятельность города
"Без него люди не смогут добраться до работы, что особенно критично для работников больниц, служб безопасности и пожарных. Значительные перебои в работе общественного транспорта могут повлечь за собой серьезные проблемы не только для города, но и страны в целом ", — объясняет эксперт.
При этом согласно законодательству предприятие может бронировать только до 50% работников. Метрополитен соблюдает эту норму, но, к сожалению, некоторые ключевые специалисты не подлежат бронированию.
"У нас есть работники на важных должностях, которые не могут быть забронированы – кто-то не подпадает под категорию, кто-то просто не принес документы. Однако на короткую перспективу мы надеемся, что не будет меньше машинистов, чем сейчас ", – говорит и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский.
Ставка на женский персонал
Александр Гречко видит возможности преодоления этой транспортной проблемы в привлечении женщин.
"Конечно, в некоторые направления деятельности, некоторые специальности, нужно больше привлекать женщин. В Киеве уже есть водительницы троллейбусов и трамваев, но пока не автобусов. Такая же ситуация и с машинистками", — объясняет транспортный эксперт.
Этот компромисс особенно актуален в контексте энергетического кризиса. "Если понимать, что у нас сейчас проблема с энергоснабжением и неизвестно, какая ситуация будет зимой, то сейчас нужно работать над тем, чтобы привлекать женщин. Учить их для того, чтобы они выполняли эту работу", — отмечает Гречко.
Поэтому сейчас метрополитен предметнее привлекает женщин именно на такие специальности. В прошлом году был объявлен набор на курсы машинистов, и сейчас в группе учится киевлянка, после колледжа вполне сознательно избравшая такую профессию.
"Мы планируем расширять эту практику и вскоре объявим дополнительный набор. Поэтому призываем и мужчин, и женщин рассмотреть это предложение", — делится планами Виктор Выговский.
Несмотря на то, что исторически метрополитен считался "мужской" структурой, сейчас здесь работают и мужчины (59%); и женщины (41%).
"Мы не разделяем профессии по гендерному признаку. Главное — желание и возможность работать. Сейчас в столичной подземке насчитывается 2668 женщин-работниц разных специальностей", — отмечают представители метрополитена в комментарии "Телеграфу".
Проблема комфорта vs безопасности
Относительно общего количества вакансий руководство метрополитена воздерживается от точных цифр, ссылаясь на статус предприятия критической инфраструктуры. Однако известно, что дефицит кадров составляет около 15%.
Для решения кадровой проблемы метрополитен использует разные каналы: сотрудничает с сайтами поиска работы, кадровыми агентствами, размещает объявления на баннерах вдоль эскалаторов. " Каждый наш работник — это лучший консультант для тех, кто ищет работу", — отмечает Виговский.
Как говорят представители метрополитена, к ним критически мало идут работать. Кого-то не устраивает заработная плата, кого-то график работы, ведь метрополитен имеет суточную смену, кто-то не готов психологически.
Однако количество работников, привлеченных сегодня в метрополитене, вполне достаточно, чтобы он работал без критических сбоев и остановок. Понятно, что полной остановки метрополитена не будет, но если меньше поездов, то меньше свободного места в вагонах.
"Сейчас мы видим увеличение количества пассажиров в вагонах, но критического предела еще не достигли. С точки зрения комфорта пассажиров ситуация несколько изменилась, но с точки зрения безопасности все в норме", — уверяет и.о. начальника.
Киевский метрополитен, как и весь город, адаптируется к новым реалиям. Он ищет работников, учит женщин управлять поездами и делает все возможное, чтобы подземка столицы продолжала движение даже в самые сложные времена.