Ощущается нехватка специалистов: в киевский метрополитен активно идут работать женщины

Метрополитен испытывает острый дефицит специалистов рабочих профессий

В столичный метрополитен все чаще идут работать представительницы прекрасной половины человечества, так как в киевском метрополитене возник дефицит машинистов из-за усиления мобилизации и не решен вопрос бронирования работников. На данный момент, одна женщина ужепроходит обучение на должность машиниста.

Всего же в киевской подземке работает 41% женщин и 59% — мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, столичный метрополитен активно набирает на работу женщин и одна из них уже проходит обучение на машиниста. Кроме этого, женщины трудоустраиваются и на другие специальности.

Ситуация с нехваткой специалистов связана в частности со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

На сегодня предприятие имеет более 15% вакантных должностей. Это должности слесарей, токарей, электриков, машинистов метро и многие другие.

С полным перечнем вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно о том, что с 1 июня будет уменьшена четность поездов в киевской подземке и они начнут курсировать по измененном графикам. Так, в пиковые часы интервалы между поездами составляют ориентировочно 3-4 минуты, а в межпиковые — 6:00-6:30 минут.

Это связано с дефицитом машинистов и с тем, что на предприятии никто обстоятельно не занимается вопросами бронирования специалистов. Пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" ранее подтвердила дефицит машинистов.

"В настоящее время возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161. Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", — говорилось в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в метро Киева заметили необычные вагоны с бархатными диванами. Как оказалось, именно так выглядят "варшавские" вагоны, которые в качестве безвозмездной помощи получил киевский метрополитен от Польши.