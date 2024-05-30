В Киеве сократят количество поездов в метро из-за мобилизации: как изменится график

Интервалы движения будут увеличены на всех ветвях

В киевском метрополитене возник дефицит машинистов из-за усиления мобилизации и не решен вопрос бронирования работников. Это привело к сокращению количества поездов на линиях.

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице "Киевское транспортное сообщество" в Facebook. Как рассказал один из машинистов столичной подземки, с 1 июня будет уменьшена четность поездов.

"В настоящее время у нас 22 пары работают, а будет 18. Минус 4 пары — это минус 8 складов", — сообщил автор записи о ситуации на Сырецко-Печерской линии.

По его словам, уменьшение количества поездов связано с нехваткой специалистов потому, что "никто на предприятии бронированием не занимается".

"И это я рассказал только о машинистах поездов. В других службах метро тоже все очень плачевно", — подчеркнул сотрудник метрополитена.

Пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" подтвердила дефицит машинистов. Об этом писали на официальном сайте.

"В настоящее время возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161. Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", — говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что в скором времени будут изменены графики движения поездов на всех ветвях столичного метро.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пиком" и на 45 секунд в "пиковые" часы", — подчеркивают в "Киевском метрополитене".

Ранее "Телеграф" писал, что киевская кольцевая электричка меняет график на все лето. В будни и на выходных электропоезда будут двигаться по-разному.