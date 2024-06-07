Цифри вражають: скільки працівників може забронювати Київський метрополітен і який там дефіцит кадрів

Деякі ключові фахівці не підлягають бронюванню

КП "Київський метрополітен" є об'єктом критичної інфраструктури української столиці, проте має значний дефіцит кадрів та може забронювати тільки до 50% працівників.

Про це у п'ятницю, 7 червня, розповів в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський.

"Ми дотримуємося цієї норми згідно з законодавством, проте деякі ключові фахівці не підлягають бронюванню. У нас є працівники на важливих посадах, які не можуть бути заброньовані — хтось не підпадає під категорію, хтось просто не приніс документи", — розповів Вигівський.

Загалом, за словами керівництва, дефіцит кадрів в метрополітені наразі сягає близько 15%. Проте точні цифри з вакансіями не розголошуються через статус підприємства критичної інфраструктури. Нагадаємо, що через посилення мобілізації та не розв'язане питання бронювання працівників, у метрополітені відбулося скорочення кількості поїздів на лініях.

При цьому кількість працівників, залучених на сьогодні в метрополітені, є цілком достатньою, щоб він працював без критичних збоїв і зупинок. Зрозуміло, що повної зупинки метрополітену не буде, але якщо менше потягів — менше вільного місця у вагонах.

Яких працівників наразі шукають та які навчання пропонують, читайте у матеріалі "Телеграфу" — Терміново потрібні машиністки: як київське метро бореться з нестачею кадрами і чому не може забронювати всіх.