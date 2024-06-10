У Києві топчиновники планували таємно забудувати паркову зону на Сирці?

Розслідування триває, НАБУ і САП провели обшуки у низки фігурантів, можливо пов'язаних з керівництвом "Нафтогазу"

У Києві здійнявся новий будівельний скандал — на цей раз довкола території біля Сирецького дендропарку в Подільському районі. Про це йдеться у статті на "Телеграфі" "Гучні обшуки в "Нафтогазі" і у Кубракова: реальна земельна "схема" у Києві чи політика?".

Нагадаємо, минулого тижня у Телеграм-каналі NABU Daily Олега Новікова опублікували повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) нібито провело низку обшуків у осіб, пов'язаних з главою "Нафтогазу".

"НАБУ і САП провели обшук в осіб, які, за даними слідства, пов'язані з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олексієм Чернишовим. Події пов'язані з однією зі справ вже звільненого віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, коли його намагався підкупити забудовник Сергій Копистира (КСМ Груп) за не розривання договорів, які надали його компанії змогу забудувати землю в Києві. Йшлося про земельну ділянку поблизу Сирецького дендропарку та Рогозів яру, яку за часів очолювання Чернишовим Міністерства розвитку громад та територій ДП "Укркомунобслуговування" "передало" у користування ТОВ "Сітігазсервіс". Копистира планував побудувати житловий комплекс по вулиці Тираспільський, 43, а Кубракову надати неправомірну вигоду у вигляді квартир", — стверджувалося у новини.

Як зазначалось, у фігурантів нібито повилучали телефони, флешки, планшети, на яких можуть бути докази пов'язаності, листування щодо обставин справи тощо. "В декого познаходили видалені повідомлення в месенджерах, призначені експертизи", — йшлося у повідомленні.

Водночас, як уточнили "Телеграфу" в пресслужбі НАБУ, у відомстві на сьогодні "не можуть ані підтвердити інформацію про обшуки, ані спростувати".

А в пресслужбі САП нашому виданню повідомили, що "не коментують слідчі дії".

Відсутня інформація про обшуки і на офіційних сайтах цих антикорупційних відомствах. Зазвичай про подібні слідчі дії, а тим паче щодо високопосадовців чи ексчиновників, там повідомляється. Втім, і спростування від держорганів про ці обшуки також не було.

Тим часом, як розповідають джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах, дані обшуки та інші слідчі дії дійсно були, а провадження таке існує. Триває розслідування, тож його обставини станом на зараз можуть становити таємницю слідства.

Інші джерела "Телеграфу" у провладних колах розказують, що новина про нібито обшуки у Чернишова дивним чином співпала з чутками про його ймовірне переведення з "Нафтогазу" і призначення в Кабмін. Що надає цьому скандалу певного політичної пікантності. Але ніхто з наших високопоставлених співрозмовників цього 100%-во не підтверджує.

Не спростовує та не підтверджує своїх урядових амбіцій і сам Чернишов, уникаючи коментарів журналістам з цього приводу.

В кулуарах же кажуть, що він нібито не хоче якогось "посереднього" призначення на міністерську посаду, а нібито мітить аж у віцепрем'єри. Але все це, знову ж, на рівні чуток і без жодної конкретики.

Як повідомлялось, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте з його перепризначенням на посаду міністра виникла певна пауза.

Також "Телеграф" писав, що Кубраков нібито вже давно втратив підтримку монобільшості та Офісу президента. До того ж у фракції "СН" досі пригадують міністру історію з нібито хабарем для їхнього колеги Андрія Одарченка.