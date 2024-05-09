Рада уволила вице-премьера Кубракова: нардеп обратил внимание на странный момент

В правительстве и во фракции с ним не обсуждали решение об отставке

Верховная Рада Украины уволили Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. "За" принятие такого решения проголосовали 272 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Подробности он изложил в своем в Telegram.

"Самого вице-премьера не было в зале. Премьер – министра тоже. Кто вместо тоже непонятно))) Когда назначение тоже никто не знает", — добавил нардеп.

Сам Кубраков, комментируя зарегистрированное постановление, заявил, что в правительстве и во фракции с ним не обсуждали решение о его отставке.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", — написал он в Facebook.

Он напомнил, что с мая 2021 года возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. "С первых дней войны к нашим обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.", — рассказал уволенный чиновник.

В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о назначении Кубракова Вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства."При поддержке президента Украины Владимира Зеленского нам удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов", -написал он в соцсети.

По данным УП, после увольнения Александра Кубракова, Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить уволенного сегодня чиновника, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

Позже Ярослав Железняк добавил: "Да, это было окончательное увольнение Кубракова. Переназначения не будет".

Ранее "Телеграф" писал, что многие переложили ответственность за разрушение Трипольской ТЭС именно на Кубракова.