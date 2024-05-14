Кубракову готовят новую должность: что говорят в Раде и ОП о его будущем

В парламенте не хотят видеть уволенного вице-премьер-министра министром инфраструктуры.

Уволенного с должности вице-премьера Александра Кубракова не будут назначать в кресло министра инфраструктуры. Об этом стало известно "Телеграфу" от собеседников в Офисе президента (ОП) и парламенте.

"Президент поговорил с Кубраковым. Будет более интересная история", — сказал источник издания на Банковой.

В правящей фракции "Слуга народа" (СН) говорят, что депутаты не готовы снова поддержать уже экс-министра, ведь он потерял доверие монобольшинства. Хотя перед увольнением в парламенте ходили слухи, что Кубракова планируют назначить не только министром инфраструктуры и снова отделить министерство регионального развития.

"Он потерял теплые отношения и с Офисом (президента — ред.), и с нами (парламентом — ред.). Пока голосов за его назначение нет, и все это понимают", — констатирует источник в СН.

Отношения Кубракова с президентом испортились после его решения коммуницировать с посольствами в обход ОП. А монобольшинство потеряло доверие к нему после истории с якобы взяткой от их коллеги Андрея Одарченко.

"Он (Одарченко — ред.) просил деньги на восстановление разбомбленного университета в Харькове. Если они (Агентство — ред.) боялись, что он может заработать, то почему не поставили условие, что деньги будут, но подрядчика выберут сами? А вместо этого Андрей идет к Кубракову, тот его отправляет к Найему, который начинает провоцировать на взятку. Даже судья, когда рассматривал это дело, сказал, что это первый случай в его жизни, когда не депутату предлагают деньги, а он", — рассказывает наш собеседник.

"Во фракции этого не поняли. Отношение к Кубракову плохое", — добавляет источник "Телеграфа".

К тому же, экс-министр отказывался напрямую общаться с депутатами. Даже перед увольнением 9 мая он не посетил парламент.

В настоящее время временно исполняющим обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры назначен заместитель Кубракова Василий Шкураков. Разделение министерств также еще не произошло из-за поиска кандидатов на ведомства.

"Телеграф" обратился за комментарием к Кубракову по поводу его новой должности. На момент публикации он не ответил.